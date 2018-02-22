Как по льду да под парусом Чемпионат Приморского края по буерному спорту прошел на ледовой акватории Амурского залива.

– Поздновато в этом году мы открываем буерный сезон, – отметил руководитель буерной секции яхт-клуба «Семь футов» Юрий Сухарев. – По календарю первые соревнования должны были состояться в конце января, но так уж случилось, что ледовая обстановка, качество льда, ветровые условия не позволяли провести гонки.



Организаторами регаты запланированы были два гоночных дня, однако погода и на этот раз внесла свои коррективы.



В первый гоночный день, говоря языком буеристов, ветра было очень много и вопреки прогнозу он не стих даже к обеду. Вышедшие на лед гонщики безуспешно ждали улучшения погоды. Так и не дождавшись, оргкомитет решил перенести гонки.



На следующий день все получилось просто идеально: солнце, отличный лед, ветер 5-6 метров в секунду. В итоге откатали пять гонок.



Как сообщает пресс-служба яхт-клуба «Семь футов», 1-е место занял Валерий Диченко, он уже отправился на чемпионат Северной Америки и чемпионат мира, чтобы сразиться на льду с сильнейшими мировыми гонщиками.