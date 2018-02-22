КамАЗ вытеснит Land Cruiser? Одна из крупнейших в России компаний по производству автотранспорта обсуждает возможность создания в Приморье завода по сборке грузовиков и электрических автобусов, сообщили в пресс-службе края.

Заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» Сергей Афанасьев посетил регион, чтобы ознакомиться с производственными и инвестиционными возможностями региона.



Представителю отечественного автопрома продемонстрировали площадки, которые могут быть задействованы для сборки техники. Это 25-й центральный автомобильный ремонт в Уссурийске, территория ТОР «Надеждинская», а также промышленный цех во Владивостоке – «Соллерс Бусан», где раньше собирали автомобили Land Cruiser Prado.



Также делегация посетила дилерский центр КамАЗ во Владивостоке. Сергей Афанасьев отметил, что этот центр сегодня хорошо окупаем, а значит, в крае есть потребность в этой технике.



Департамент промышленности Приморья предоставил потенциальному инвестору расчеты потребности в технике КамАЗ в регионе. Сегодня муниципалитетам и краевому предприятию «Примтеплоэнерго» требуется около 200 грузовых автомобилей.



Кроме того, первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко и представитель ПАО «КамАЗ» обсудили планы по поставке в Приморье пробной партии электрических автобусов, чтобы проанализировать востребованность данного вида транспорта в крае и рассмотреть возможность организации в регионе производства по его сборке.



Напомним, что ранее о том, что с руководством КамАЗа прорабатывается вопрос об открытии в Приморье цеха по сборке автобусов и специализированной техники, заявил врио губернатора Андрей Тарасенко. Вопрос о пассажирских перевозках и обновлении автобусного парка поднимался на встрече главы региона с депутатами Думы Владивостока.



– Новая техника будет работать на природном газе и электричестве. Сейчас ведем переговоры, чтобы первые электрические автобусы тестировались именно в Приморье. Такой общественный транспорт работает бесперебойно 8 часов, это хорошая экономия топлива, – подчеркнул врио губернатора.