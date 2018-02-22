Для вопросов благоустройства сократят коридоры власти Районным управлениям города планируют добавить полномочий и мобильности

Административно-территориальные управления Владивостока могут получить больше полномочий для оперативного решения городских проблем. Об этом говорилось на встрече главы города Виталия Веркеенко с представителями ТСЖ и управляющих компаний краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Состояние и содержание многоквартирных домов, благоустройство городских дворов и улиц стало главной темой встречи главы Владивостока и представителей советов жильцов. Они поднимали вопросы засилья гаражей на придомовых территориях, уборки мусора, отсутствия в городе урн и скамеек, освещения придомовых территорий, использования внутриквартальных дорог как дорог общего пользования. Говорили и об отсутствии тротуаров и пешеходных переходов на некоторых трассах, общественных туалетов, зон отдыха и о других насущных проблемах городского хозяйства.



Глава Владивостока отметил, что город накопил большое количество проблем, их решение порой упирается в нехватку внимания, времени, бюджета или полномочий.



– Большинство вопросов так или иначе касается городского хозяйства и благоустройства. Многие из них имеют давнюю историю. В капитальном ремонте нуждается большая часть подпорных стен и лестниц (а их более тысячи во Владивостоке), более 500 многоквартирных домов, общая сумма исполнительных производств по ним превышает 2,5 миллиарда рублей. Нужно приводить в порядок дороги, расшивать транспортную сеть приморской столицы, модернизировать инженерные сети, проводить благоустройство и т. д. Мы работаем над этим, стараемся решить сразу несколько задач одновременно. Но я прекрасно понимаю, что порой необходимы оперативные, точечные решения, – отметил Виталий Веркеенко.



В этом плане с небольшими задачами быстрее справятся районные управления, если передать им часть полномочий, подкрепленных финансированием, считает глава Владивостока.



– На местах всегда виднее, там лучше знают о проблемах и быстрее могут их устранить. Ведь порой не требуются долгосрочные программы, достаточно просто поставить знак дорожного движения, отрегулировать работу светофора, приварить сломанные ограждения, убрать и поставить скамейки, чтобы жизнь в городе стала комфортнее. Мы рассматриваем вариант передачи части полномочий на уровень АТУ (административно-территориальных управлений Владивостока) для того, чтобы не запускать каждый вопрос в длинные коридоры власти и оперативно решать городские проблемы, – подчеркнул глава города.



Для этих целей на базе АТУ могут быть созданы мобильные бригады, добавил Виталий Веркеенко. Кроме того, часть вышеназванной повестки могут закрыть ТОС – территориальные общественные самоуправления. По мнению главы Владивостока, они могут стать локомотивом благоустройства города.



– Жителям зачастую виднее, что и каким образом нужно благоустроить в городе в первую очередь, именно поэтому мы начали программу развития ТОС – территориальных общественных самоуправлений. Это эффективная форма социального партнерства между населением и властью. На мой взгляд, оптимальный формат, в котором люди могут реализовать свою волю через непосредственное управление частью городской территории. Надеюсь, что жители откликнутся на нашу инициативу, создадут инициативные группы и ТОС станут локомотивом быстрого и эффективного благоустройства и развития придомовых территорий, в конечном счете и по совокупности приведут к созданию комфортного Владивостока, – отметил Виталий Веркеенко.