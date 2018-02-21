Черная смородина не любит мрачных красок С черной смородиной в последние годы явно какие-то проблемы. Урожаи стали совсем не те, что были раньше. А ведь и селекция идет вперед, и появляется много перспективных новинок. Партизанские питомниководы Ольга и Александр Кустовы считают, что ситуацию может исправить забота садоводов о здоровье кустов смородины. И главное тут – профилактика.

Они дали следующие советы.



– В марте рекомендуем провести осмотр кустов черной смородины. В это время на ветках хорошо заметны вздутые почки, заселенные почковым клещом. Самое главное – не допустить, чтобы они раскрылись, иначе клещи перейдут на другие почки. Удалите все почки с клещом и сожгите. Если куст сильно поражен, то лучше его совсем вырезать и сжечь.



После удаления больных почек опрыскайте кустарники чесночно-горчичным настоем. Этот состав поможет и от других вредителей. Берем 300 г чеснока (листья или стрелки), пропускаем через мясорубку, добавляем 200 г луковой шелухи, 1 ст. ложку порошка горчицы, 2 ст. ложки березового дегтя. Всю эту смесь настаиваем в ведре воды сутки. Потом процеживаем и опрыскиваем кусты.



Этим настоем можно обрабатывать растения все лето, если появятся какие-нибудь вредители. Также помогает опрыскивание фитовермом, 0,2-процентным раствором карбофоса, бордосской жидкостью.

Побеговая тля обычно поражает верхушки молодых побегов смородины. Скрученные макушки нужно обрывать и сжигать, иначе личинки тли окуклятся в почве и еще не одно поколение вредителей успеет вывестись до осени!



Верхушки, поврежденные тлей, можно опрыскать растворами одуванчика, табака, зольно-мыльным раствором. Потом посыпать молотым красным перцем или опрыскать «зеленым мылом». Когда станет тепло, выставляйте под кусты смородины герань в горшках или высаживайте ее здесь. Запах этого растения не переносят многие вредители.

Эффективным средством борьбы с тлей является обработка кустов еще до набухания почек 3-процентным раствором нитрафена.

Паутинный клещ очень сильно повреждает листья смородинового куста, что негативно сказывается на вегетации растения.



При распускании листьев на них можно заметить пятна белесого или красно-бурого оттенка. Если заглянуть на нижнюю сторону, то можно обнаружить и самого клеща. Эффективным методом борьбы с этим вредителем является сбор поврежденных листьев и их сжигание. Также полезно опрыскивание 50-процентным раствором карбофоса.

Основной болезнью смородины является мучнистая роса. Заражение происходит весной, когда споры грибка разносятся ветром и, попадая на побеги смородины, быстро прорастают. В результате верхушки покрываются белым налетом. Их необходимо вырезать и сжечь.



Для профилактики можно опрыскивать кусты до и после цветения следующими средствами:



– раствором кальцинированной соды с мылом (берем по 50 г соды и мыла, растворяем в ведре теплой воды);

– настоем древесной золы (1,5 кг золы настаиваем сутки в ведре воды, процеживаем; растворяем 50 г мыла и соединяем с настоем);

– 1-процентным раствором железного купороса.

Когда нужно начинать заботиться о кустах смородины?



Как можно раньше! Но предпринимать описанные меры необходимо не позже, чем начнут набухать почки. Это поможет избежать болезни на начальном этапе развития.



Ранней весной, пока смородина еще не вышла из состояния покоя, рекомендуем обработать кусты кипятком. Это простой, эффективный и экологически чистый способ. 10 литров хватает на два-три куста.



Проводим санитарную обрезку. Удаляем больные, сухие и поврежденные ветки. Срезаем так, чтобы не оставалось пеньков, через которые болезнь может распространиться на все растение.

Справка «В»

Сразу после таяния снега приступайте к рыхлению почвы в приствольных кругах и делайте это как можно чаще в течение всего сезона. Позаботьтесь, чтобы ветви куста смородины располагались над землей. Для этого вам потребуется сделать специальные опоры. Они помогут сохранить ветки целыми, когда при созревании ягод нагрузка на них значительно увеличится.