Любовь к персикам заразительна Программа по новому проекту расписана на весь дачный сезон

Газета «Владивосток» уже сообщала о том, что администрация Владивостока поддержала проект городского Союза садоводов, направленный на расширение посадок персиков и абрикосов в дачных и приусадебных садах.

В его рамках на текущий год запланирована большая работа по оказанию помощи жителям Владивостока по выращиванию урожая полезных и экологически чистых фруктов, сокращению расходов на покупку импортной продукции в магазинах, освоению современной агротехники.



– В конце феврале – начале марта начнутся занятия для садоводов, желающих подобрать ключи к этим непростым культурам, – рассказал председатель Союза садоводов Владивостока Анатолий Беляков. – Весной состоятся выезды на мастер-классы в местные питомники, где на практике будут разбираться вопросы по посадке персиков и абрикосов, уходу за ними, обрезке саженцев и уже взрослых деревьев. Летом мы побываем в гостях у дачников, добившихся хороших результатов, а осенью будем учиться правильно укрывать теплолюбивый персик на зиму. Занятия и мастер-классы будут записываться на видео, чтобы создать видеотеку, которая может быть полезной многим садоводам. Планируется также организовать выставки и дегустации выращенного урожая, конкурсы среди дачников, а подведением итогов проекта станет конференция с обобщением опыта его участников, выставкой урожая и заготовленной для зимнего хранения продукцией.

Инициатива… не наказуема



Инициатива, говорят, наказуема. А если она действительно своевременна и перспективна? Если ее вдохновитель искренне увлечен своей идеей? То тогда он способен заразить всех!



Именно так и случилось с проектом по персиководству. Родился он в рамках клуба «Сады ХХI века», который работает в краевой библиотеке имени Горького под руководством садовода-опытника Александра Гринева, и оказался в надежных руках дачницы Татьяны Коноваленко. В саду у Татьяны Викторовны прививки, может быть, получаются не всегда, но «бациллу» любви к персикам она точно прививает успешно!



Научное руководство проектом взял на себя ученый агроном сотрудник Приморской опытной плодово-ягодной станции Анатолий Шагиахметов. Как он признается, оказалось очень интересно поучаствовать в испытании новых сортов, изучать существующую практику, внедрять новинки. Прошлым летом с группой участников проекта Анатолий Миргасимович побывал в садоводческих турах по краю, познакомился с опытом выращивания этой культуры дачников в пригороде Владивостока, привлек активистов к испытаниям новых сортов. Наступающей весной работа будет продолжена.



Активное участие в реализации проекта принимают журнал «Сады и огороды Приморья» и газета «Владивосток». И тоже берут на себя не только информационную, но и организаторскую функцию.



Благодаря поддержке Союза садоводов Владивостока и администрации города проект делает новый шаг вперед. Программа расписана на весь дачный сезон, планов – громадье.



Укрывать? Не укрывать?



Нам еще предстоит разбор практики и теории по всем вопросам агротехники персиков и абрикосов. Но надо иметь в виду, что инициаторы проекта не претендуют на роль первопроходцев. Выращивание этих культур сейчас начинается не с нуля – опыт за плечами уже есть. Поэтому очень важно не разбрасываться им, а скрупулезно собрать в копилку и с пользой использовать.



Многих садоводов пугает, что теплолюбивые персики выращиваются у нас в прикопочной форме либо укрываются на зиму каким-то другим способом. Они спрашивают: можно ли в пригороде Владивостока выращивать все-таки неукрывные сорта? Наши эксперты отвечают: можно, но не все и не везде.



– Если иметь в виду крупноплодные столовые сорта, то на такой вариант можно надеяться лишь в очень редких случаях, – считает кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Оксенюк. – Бывало, что подобные эксперименты оправдывали себя. Но это лишь на отдельных садовых участках с благоприятным микроклиматом, при условии защиты от холодных зимних северных ветров. Хотя менее ценные сорта могут произрастать в открытой форме. Прежде всего это персик Хасанский, завезенный к нам из соседней Кореи. Плоды у него некрупные, но зато нет проблем с перезимовкой.



Не оставляет попыток добиться успехов в выращивании неукрывных персиков Игорь Бараболин, имеющий участок в селе Лукьяновка.



– Судя по опыту других садоводов в крае, выращивать неукрывные персики возможно при условии благоприятного микроклимата и хорошей дренированной почвы (лучше на теплом склоне), – говорит он. – Поэтому давайте пробовать. Я посадил несколько экземпляров по периметру участка и очень хотел бы, чтобы они зацепились за жизнь, росли при минимальном уходе.



Приемы выращивания персиков в неукрывной форме отрабатывает питомник Кустовых в окрестностях Партизанска. Эксклюзивную технологию предлагает глава питомника «Артемовский» Тереза Чистякова.



– Сразу скажу, что она не подходит для западных крупноплодных сортов, которые в наших условиях все-таки требуют выращивания в сланцевой форме и укрытия на зиму, – слишком теплолюбивые, – поясняет Тереза Николаевна. – А вот выносливый и адаптированный к приморским условиям персик Хасанский и абрикосы многих сортов (Серафим, Воронежский, Саратовский, Академик и другие) лучше выращивать именно так. Сейчас эти культуры, посаженные в свое время нашими саженцами, растут не только на побережье Приморья, но и, например, в Чугуевском районе. И хорошо там себя чувствуют. Я уже рассказывала на страницах журнала «Сады и огороды Приморья» об особенностях своей технологии и готова и впредь делиться секретами с увлеченными садоводами.



Итак, стартовал новый садоводческий проект. Занятия по его программе состоятся в административном здании по адресу: г. Владивосток, ул. Ильичева, 15. По предварительной информации, они будут проходить по пятницам с 14 часов. Сейчас расписание уточняется.