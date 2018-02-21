Полицейские вызвали священников, чтобы унять нечистую силу Сотрудникам полиции, приехавшим на необычный вызов от жильцов одного из частных домов в поселке Маракса Колпашевского района Томской области, пришлось звать на подмогу священнослужителей, сообщает Tomsk.ru.

Как следует из рапорта майора Артамонова из ОМВД России по Колпашевскому району на имя начальника областного главка МВД Александра Будника, днем в понедельник, 12 февраля, от жильцов частного дома (супружеской четы и их 15-летнего приемного сына) поступило сообщение о том, что в доме «происходит что-то странное, в том числе летают ножи».



Прибыв на место, полицейские обнаружили в жилище беспорядок: вещи, мебель, бытовая техника были разбросаны, а в стену на кухне воткнут нож. По словам хозяев, вот уже двое суток в доме летают предметы, столовые приборы, падает мебель. Причем полтергейст продолжился даже в присутствии стражей порядка: упал шкаф, едва не задев одного из полицейских, из пустой комнаты вылетела палка, а с полки свалились книги.



Как сказано в рапорте, не найдя рационального объяснения происходящему, сотрудники полиции обратились за помощью в церковь, пригласив священников в странный дом для проведения обряда освящения.



Секретарь Колпашевской епархии, иеромонах Симеон Койнов, подтвердил Tomsk.ru, что все указанное в рапорте полиции – правда. И священники действительно накануне освящали проблемный дом и оставались там с ночевкой.



– В рапорте кратко и лаконично отражено все, что на самом деле происходило в этом доме. Нам вчера параллельно звонили и из полиции, и родители юноши, живущего в этом доме. Священнослужитель приезжал к этой семье, побеседовал с ребенком, с родителями, помолился. Он также был свидетелем всех тех вещей, которые описаны в рапорте, – заверил отец Симеон. – По приезде священника так называемый полтергейст немного утих, но потом эти явления продолжились вновь. Мы, со своей стороны, приняли решение курировать эту семью и приложить все усилия, чтобы такого в их доме не было. Семье рекомендовали прийти в храм для беседы.



По словам представителя епархии, необходимо выяснить, каковы отношения в семье, нет ли там конфликтов, не увлекается ли кто-то из членов семьи эзотерикой.