Полицейские вызвали священников, чтобы унять нечистую силу

Сотрудникам полиции, приехавшим на необычный вызов от жильцов одного из частных домов в поселке Маракса Колпашевского района Томской области, пришлось звать на подмогу священнослужителей, сообщает Tomsk.ru.

21 февр. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4285 от 21 февр. 2018

Как следует из рапорта майора Артамонова из ОМВД России по Колпашевскому району на имя начальника областного главка МВД Александра Будника, днем в понедельник, 12 февраля, от жильцов частного дома (супружеской четы и их 15-летнего приемного сына) поступило сообщение о том, что в доме «происходит что-то странное, в том числе летают ножи». 


Прибыв на место, полицейские обнаружили в жилище беспорядок: вещи, мебель, бытовая техника были разбросаны, а в стену на кухне воткнут нож. По словам хозяев, вот уже двое суток в доме летают предметы, столовые приборы, падает мебель. Причем полтергейст продолжился даже в присутствии стражей порядка: упал шкаф, едва не задев одного из полицейских, из пустой комнаты вылетела палка, а с полки свалились книги. 


Как сказано в рапорте, не найдя рационального объяснения происходящему, сотрудники полиции обратились за помощью в церковь, пригласив священников в странный дом для проведения обряда освящения.


Секретарь Колпашевской епархии, иеромонах Симеон Койнов, подтвердил Tomsk.ru, что все указанное в рапорте полиции – правда. И священники действительно накануне освящали проблемный дом и оставались там с ночевкой.


– В рапорте кратко и лаконично отражено все, что на самом деле происходило в этом доме. Нам вчера параллельно звонили и из полиции, и родители юноши, живущего в этом доме. Священнослужитель приезжал к этой семье, побеседовал с ребенком, с родителями, помолился. Он также был свидетелем всех тех вещей, которые описаны в рапорте, – заверил отец Симеон. – По приезде священника так называемый полтергейст немного утих, но потом эти явления продолжились вновь. Мы, со своей стороны, приняли решение курировать эту семью и приложить все усилия, чтобы такого в их доме не было. Семье рекомендовали прийти в храм для беседы.


По словам представителя епархии, необходимо выяснить, каковы отношения в семье, нет ли там конфликтов, не увлекается ли кто-то из членов семьи эзотерикой.