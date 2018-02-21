Любовь, оставшаяся тайной навсегда Эта невероятная история – самая прекрасная и нежная роза в букете ко Дню всех влюбленных. На протяжении шести десятков лет ее героиня в День святого Валентина получала анонимные почтовые послания, но так и не узнала, кем же был ее таинственный поклонник…

Первая валентинка от неизвестного пришла Мэрил Дансмор (Meryl Dunsmore), жительнице города Скарборо в Канаде, 14 февраля 1928 года. Тогда Мэрил было всего 16 лет. И затем всю жизнь, еще долгие 60 лет, вплоть до смерти в 1988 году, она получала на День святого Валентина весточки от тайного воздыхателя, рассказывает Weekly World News (перевод bigpicture.ru).



Каждый год открытки приходили из разных уголков мира: из Гонконга, Туниса, Австралии, с Гавайев или Гаити. Такое географическое разнообразие натолкнуло Мэрил на мысль, что отправителем, возможно, был один из ее одноклассников, который стал моряком.



Самое первое послание, кстати, было отнюдь не признанием в любви – в нем парень назвал 16-летнюю Мэрил снобкой. А в следующей открытке, присланной через год, окрестил ее старой девой. Но время шло, и валентинки становились все более и более романтичными и нежными. Их отправителя нисколько не смущал тот факт, что Мэрил вышла замуж и была счастлива в браке долгие годы. Подписи на открытках варьировались от вопросительного знака до фраз «Да, это снова я» и «Ты сама знаешь кто».



Но Мэрил не знала. Ей оставалось только догадываться, кто же автор посланий, которых за много лет набралась целая коробка. «Я надеюсь, он будет присылать их и дальше», – призналась она журналистам, раскопавшим эту историю в 1972 году.



Мэрил Дансмор скончалась от сердечного приступа в сентябре 1988-го, получив в тот год юбилейную, 60-ю открытку. Преданный поклонник отправил на похороны букет цветов с карточкой: «Покойся с миром, моя возлюбленная». Мэрил так и не узнала его имени…