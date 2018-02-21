Злые духи обученному псу нипочем Мало кто знает, что вот уже семь лет на учебно-дрессировочной площадке в парке Минного городка во Владивостоке проводится Масленица для… собаководов.

В минувшую субботу поучаствовать в собачьих гуляньях решила и корреспондент «В». Народные песни и частушки, несшиеся из динамиков, перебивал собачий хор, – хвостатые лаяли, рычали и скулили на все голоса. Встречали гостей алабай и овчарка, на площадке дружно резвились разномастные питомцы: таксы и ротвейлеры, дворняжки и доги. А для их хозяев автор идеи, руководитель площадки Наталья Смирнова, придумала много конкурсов.



Любители посоревноваться бросали веники на дальность. Тем, кто хотел проверить хладнокровие питомцев, предлагали драку подушками на бревне. В традиционный конкурс добавили новый момент: пока хозяева лупят друг друга мешками, набитыми сеном, собаки должны терпеливо сидеть рядом и не бросаться на орудие драки. Почти все призовые места взяли овчарки. Ну а кто еще у нас самый послушный?



Очень простое, но интересное занятие прошло возле избушки. Собаководы, спрятав лица под платками, выстроились в ряд, и каждая собака должна была по запаху найти хозяина. Конечно, ни для одного пса это не стало проблемой!



Самым же зрелищным представлением стала борьба со злыми духами. «Зло» изображал тренер площадки Александр Глебец, специализирующийся на защитных качествах собак. Одетый в специальное защитное снаряжение, он стал целью для собачьих атак. Конечно, все конкурсанты оказались молодцами и защитили своих хозяев.



Завершился праздник традиционно – сжиганием чучела Масленицы и фотосессиями.