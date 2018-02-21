Когда таксы были большими… Особенности воспитания царя зверей в городских джунглях

Наверняка многие из вас, уважаемые читатели, помнят симпатягу Симбу из популярного мультфильма «Король-лев». Так вот, недавно точно такой же Симба, ну вот прямо копия, приходил в гости к корреспонденту «В». А помните, в мультике бедного львенка всюду подстерегали опасные враги? И наш гость тоже чуть не пострадал от страшного зверя – рыжей таксы. Но обо всем по порядку…

Чем меньше зубы, тем крепче дружба



Началось все с котенка рыси по кличке Мартин, о котором мы рассказывали в номере за 7 февраля. Мартин жил в одной из обычных многоэтажек Владивостока, а несколько дней назад уехал на новое место жительства, в загородный дом с просторным вольером.



Но, как известно, свято место пусто не бывает. Поэтому комнату и лоджию, где обитала рысь, теперь занимает Симба… простите, Гефест. Так зовут трехмесячного львенка, который поселился у бывшего хозяина Мартина Андрея Волокитина.



Смену питомца Андрей объясняет так: справиться с воспитанием рыси он так и не смог – упустил время (котенок, напомним, попал к Андрею уже пятимесячным. – Прим. ред.) и не стал для него вожаком и авторитетом, поэтому с Мартином пришлось расстаться. А страсть к большим кошкам осталась. И урок из своей предыдущей ошибки Андрей вынес: львенка взял совсем крохой, и, пока Гефест взрослеет, он успеет стать ему и мамой, и папой, и вожаком. По крайней мере, он на это надеется.



На вопрос зачем Андрей отвечает просто: люблю, мол, зверей. Но потом уточняет: не он один их любит, многим горожанам по душе идея провести, например, фотосессию с красивой крупной кошкой, так что лев в этом плане – отличный вариант. В общем, воспитание Гефеста – это еще и коммерческий проект.



Порву как Тузик грелку. Если допрыгну



Что ж, перед обаянием юного львенка не устояла и корреспондент «В», напросилась на интервью с Гефестом. Надеялась получить красивые фотографии с царем зверей в детстве. Но все пошло не по плану.



У меня дома живет свой царь зверей – Лола, помесь таксы с биглем (про царя – это ее собственное мнение о себе). Едва завидев львенка на руках Андрея, приближавшихся к нам, она начала истошно вопить и рычать. Пока ехали в лифте, пыталась прыгнуть вверх и цапнуть наглого (по ее мнению) котяру за хвост или за плюшевый зад.



Дома Лола тоже не успокоилась – запертая в туалете, она продолжала борьбу. Даже после ухода гостей собака не выдохнула, пока не обнюхала с ног до головы меня и каждый сантиметр квартиры и не полежала, ревниво порыкивая, везде, чего коснулась лапа льва.



Настроение «утекай»



Впрочем, и сам Гефест был явно не настроен на фотосессию. Малыш (весом больше 16 кг, если что) все время хотел улизнуть, утечь с дивана, просто раствориться в пространстве. Как только у него появлялся такой шанс, он изо всех своих котеночьих сил пытался удрать и спрятаться.



Гефеста понять можно: он еще малыш, ему бы поспать да поесть. А тут незнакомые люди, незнакомая квартира, еще и зверь какой-то нападает. Порадовало в поведении львенка то, что он не проявлял агрессии. Только слабо отбивался от моих ласк плюшевыми еще лапками (толщиной с мою руку, между прочим)…



Как и предыдущий питомец Андрея, Гефест приехал к нему из Москвы. Нашел и отправил его во Владивосток товарищ, который профессионально занимается продажей редких животных. С документами у львенка полный порядок: в наличии паспорт, ветеринарные справки и даже чип на имя хозяина.



С рысью Мартином Гефест познакомиться не успел, зато так же быстро, как и его предшественник, подружился с черно-белым котом Мишей. По словам Андрея, никаких конфликтов у двух представителей семейства кошачьих нет.



– Большую часть времени Гефест спит. На самом деле это неудивительно, ведь он самец, а в природе самцы практически ничего не делают, на охоту ходят самки, – объясняет Андрей.



Конечно, в расписании львенка есть и игры, и прогулки. Гуляет он на поводке, как собака. А спит в одной кровати с хозяином.



К слову сказать, Гефест обошелся своему владельцу в 150 тысяч рублей, в эту сумму вошла и доставка львенка из столицы. Содержание такого питомца тоже недешевое удовольствие. На еду и витамины в день, по словам Андрея, уходит около 700 рублей.



Пока не выросла грива



Уделяет Андрей время и специальным занятиям со своим питомцем.



– Я планирую проводить с ним фотосессии, – говорит он. – Для людей Гефест абсолютно безопасен: пока он еще маленький, я активно занимаюсь его воспитанием. Он будет расти, будет привыкать жить среди людей, общаться с ними. Так что для «выходов в свет» никаких препаратов, успокоительных или наркотических, я давать ему однозначно не собираюсь.



Андрей, конечно, отдает себе отчет в том, что через несколько месяцев милаха Гефест из плюшевой игрушки превратится во взрослого льва. Со всеми львиными характеристиками: гривой, зубами, когтями, немалым весом. И характер его тоже будет соответствовать породе.



– Чтобы он не был опасен для общества и для меня самого, его необходимо учить и правильно воспитывать, – продолжает объяснять Андрей. – Пока он еще маленький, я должен стать для него вожаком. Если говорить о его природе, генах, то львы живут в прайдах. Там всегда есть один главный самец и самки, иногда несколько молодых львов. Вот я и должен стать для Гефеста тем самым главным самцом, авторитетом. Ну и, конечно, на нынешнем этапе его взросления нужны нежность и ласка, ведь он еще малыш.



Пока Гефест маленький, Андрей обожает тискать его, как обычного котенка. Опасность подобного сожительства, повторимся, «львиный авторитет» прекрасно понимает. Так что через два-три месяца лев переедет за город, в арендованный просторный вольер.

Кстати

Историй, в которых люди пытались ужиться в своих домах со львами, сегодня известно множество по всему миру. Есть среди них и трагические.



Многие представители старшего поколения помнят прогремевшую на весь Союз трагедию семьи Берберовых, в городской квартире которых жили несколько диких кошек. После смерти их любимца, льва Кинга, снявшегося во многих фильмах, в том числе в «Невероятных приключениях итальянцев в России», семье подарили второго. Это закончилось бедой.



По воспоминаниям матери семейства Нины Берберовой, 24 ноября 1980 года Кинг-второй, спровоцированный соседом-алкоголиком (тот поджег и бросил во льва кусок пластмассовой расчески, который обжег зверю кожу), напал на хозяйку и вернувшегося в тот момент из школы ее сына-подростка. Мальчик погиб, мать получила тяжелейшие травмы. Льва застрелили вызванные соседями милиционеры…