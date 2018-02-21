Нюша в пустыне целый день признавалась в любви Певица сняла клип на свою новую композицию «Ночь». Работа над видео проходила в американской пустыне между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом.

Как оказалось, клип удалось снять всего лишь за одни сутки. И все это благодаря работоспособности артистки. Сюжет довольно прост: это история о двух влюбленных людях.



– Люди должны делать друг друга счастливыми, – сказала нам певица. – Когда ты любишь, то даешь партнеру свободу – и только тогда ваши чувства крепнут, становятся сильнее. А запертые в неволе, в «консервной банке», они слабеют и гибнут.



Напомним, что в конце минувшего лета Нюша вышла замуж за Игоря Сивова – главного советника президента Международной федерации студенческого спорта. Свадьба пары состоялась на Мальдивах. С тех пор артистка чаще стала петь о любви и снимать клипы на эту же тему.