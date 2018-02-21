Никита Панфилов решил пожертвовать головой Активно идут съемки нового сериала «Пуля», который в скором времени будет показан на НТВ. Проект снимается в одном из офисов бизнес-центра на юге Москвы. Именно здесь, в кабинетах и коридорах учреждения, и разворачиваются основные события сериала.

Исполнитель главной роли Никита Панфилов почти все трюки в фильме старается выполнять самостоятельно. Правда, сам актер никакого геройства в этом не видит.



– Есть проекты, в которых я выполняю побольше трюков, чем в «Пуле». Например, в сериале «Пес», – рассказал он. – Но и тут их хватает. Недавно мы снимали мою ключевую драку с киллером. Так старались, выкладывались по полной. А потом нам сказали, что фильм в тайминг не укладывается и эту сцену придется сократить. Так обидно! Там же была очень крутая постановочная драка, с грузовиками, по которым мы лазили и стреляли, а также кидали друг друга под колеса.



Панфилов поделился с нами некоторыми секретами трюковых съемок.



– Все трюки я предварительно репетирую в спортзале, – рассказывает артист. – Но если вдруг у меня не хватает времени, то каскадеры без меня снимают на видео трюк, каким он должен получиться в кадре, а потом присылают мне, и я готовлюсь уже самостоятельно. Но бывает, что не все получается. Например, у меня одна нога была серьезно травмирована, и я теперь не могу поднять ее так же высоко, как другую. Да и вся башка уже в шрамах… Но не зря же говорят, что искусство требует жертв. Иногда вот приходится жертвовать головой…