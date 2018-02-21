«Битва экстрасенсов» выходит на новый уровень На телеканале ТНТ запускают новый сезон проекта «Экстрасенсы: Битва сильнейших».

Финалисты и победители прошлых эфиров «Битвы экстрасенсов» будут помогать людям решать их проблемы, выпутываться из сложных ситуаций и разбираться в тайнах и загадках прошлого. Тут не будет соревнования, не будет победителей, не будет даже ведущего.



В шоу принимают участие Александр Литвин, Александр Шепс, Виктория Райдос, Николь Кузнецова, Зулия Раджабова, Леонид Коновалов, Лилия Хегай, Елена Голунова, Зираддин Рзаев, Кажетта, Надежда Шевченко, Свами Даши и многие другие герои прежних сезонов.