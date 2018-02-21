Марика научит счастливо готовить Телеведущая, дизайнер одежды и в прошлом известная топ-модель Мария Кравцова, более известная под псевдонимом Марика, преподнесла себе необычный подарок ко дню рождения. 22 февраля девушке исполнится 33 года, и к этой дате Марика выпустила свое кулинарное издание «Книга счастливых рецептов».

– Пусть это прозвучит нескромно, но я очень довольна тем, какой получилась моя книга, – со счастливой улыбкой поведала новоиспеченная писательница. – Она и оформлена красиво и стильно, и блюда на фотографиях выглядят очень аппетитно. В издании собраны мои любимые рецепты – вкусные и полезные. Это и баклажаны в кокосовом молоке, и пасты, и роллы, и артишоки, и киноа, и множество завтраков и соусов к салатам. Поверьте, проект этот готовился долго и тщательно. И мне будет приятно, если людям он понравится и они станут готовить полезные и вкусные блюда по моим рецептам.