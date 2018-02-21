Юрию Никулину «подарили» улицу в Москве Одна из улиц Москвы в районе стадиона «Динамо» теперь носит имя великого комика и всенародно любимого артиста Юрия Никулина.

– В конце года нас с отцом пригласили в мэрию на заседание комиссии по переименованию улиц, – рассказал нам Юрий Никулин, внук и тезка артиста. – Формально было необходимо спросить согласие семьи на эту процедуру. Конечно же, мы сказали «да», потому что это большая честь и для деда, и для нас. Заслуга в этом, конечно же, только его. Предварительно власти Москвы проводили опрос жителей, чьими бы именами они хотели назвать несколько улиц в Москве, и вот одно из имен было – Юрия Никулина. Потом было голосование, и большинство проголосовало за деда. Приятно, что память о нем и любовь к нему как к артисту жива. Ну а мы стараемся продолжать его дело. Недавно приехали с гастролей с нашим «Московским цирком Никулина на Цветном бульваре», подготовили новую грандиозную программу «Монте-Карло – Москва», в ней будут выступать самые именитые артисты – золотые призеры престижного международного фестиваля в Монте-Карло.