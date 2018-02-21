Список Фанграта Желание помочь больнице выполнить план подвело врача под статью уголовного кодекса

В конце мая 2017 года сотрудниками полиции был задержан врач терапевтического отделения и по совместительству заместитель главврача по медицинской части Надеждинской центральной районной больницы (ЦРБ) Александр Фанграт, 1981 года рождения.

За что взяли – не сказали



Александра взяли утром, когда он собирался в поликлинику на прием к врачу. Это был последний день его больничного листа. Что поделаешь, медработники тоже люди и болезни их не минуют. Жены дома не было – повела детей в детский сад (у Фангратов два сына, шести и четырех лет). Но на полпути Марину завернули сотрудники правоохранительных органов в штатском.



От толпы полисменов и понятых в крохотной однокомнатной квартире сразу стало тесно. Заявление о проведении обыска повергло супругов в шок. Какой обыск, почему, по какому праву? Но санкция прокурора у визитеров была. Фангратам предложили добровольно сдать ценности, которые, по словам полицейских, они приобрели на денежные средства, якобы добытые хозяином квартиры незаконным путем. О каких деньгах идет речь, представители закона не объяснили. Но изъяли ноутбук, стационарный компьютер, внешний жесткий диск, где хранился семейный фотоархив, флешки, персональные печати врача-терапевта Фанграта и 25 тысяч рублей – всю наличность, что была в доме.

Потом был допрос Александра в местном отделении полиции. Когда задержанному объявили, что его закроют в СИЗО во Владивостоке, врачу стало плохо. Его тут же отвезли на «скорой» в ЦРБ, где он трое суток находился в отдельной палате под капельницей и под охраной вооруженных сотрудников конвойной службы. На вторые сутки конвоиров сменили оперативники из районной полиции.



И только в больнице он узнал от следователя: его задержали в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Надеждинскому району Приморского края. Доктору Фанграту инкриминировалось мошенничество с использованием своего служебного положения (ч. 3 статья 159 УК РФ).



ОПГ в стенах ЦРБ



Через три дня после задержания Александра в наручниках доставили в здание районного суда, где и должна была решиться его дальнейшая судьба. Честно говоря, он не надеялся на благополучный исход. Еще до начала судебного заседания адвокат передал ему «пожелание» полицейских: либо Фанграт сознается в мошенничестве и тогда его отпускают под домашний арест, либо – в случае отказа – закроют в СИЗО до окончания следствия. Третьего не дано. Между тем произошло то, чего никто не ожидал.



Председатель Надеждинского суда Наталья Деревягина, ознакомившись с материалами уголовного дела и задав несколько вопросов следователю и представителю гособвинения, вынесла неожиданное решение: освободить Александра Фанграта из-под стражи в зале суда. В то время как следователь ходатайствовал о заключении задержанного в СИЗО.



В первых числах июня 2017 года доктор Фанграт вернулся в больницу и спокойно проработал полтора месяца. Пока его снова не задержали.



Два дела по одной статье



…Полисмены пришли домой к Александру во второй половине июля, вечером. Он полагал, что это какое-то недоразумение, но сопротивляться не стал, понимая, что шоу с наручниками и заламыванием рук, как показывают по телевизору, травмирует психику его малолетних детей.



Фанграт тогда не знал, что еще 8 июня прокурор района, недовольный решением судьи Деревягиной, изъял у полицейских его уголовное дело и передал для дальнейшего расследования в следственный отдел по Надеждинскому району СУ Следственного комитета России по Приморскому краю. Где в отношении доктора Фанграта было возбуждено еще одно уголовное дело и опять по статье «мошенничество». После чего следствие объединило эти два уголовных дела в одно.



Далее все пошло по накатанной схеме: допрос, предложение сотрудничать со следствием, затем суд. Только на этот раз финал судебного заседания был иной. Судья районного суда Валерий Лещенко отправил Фанграта в СИЗО-1, где тот просидел пять месяцев и 11 дней без права на свидание с родными. Потому что, как передал ему адвокат слова следователя, он не пошел на сделку со следствием.



Уже будучи арестованным, Александр через своего защитника получил предложение от следствия облегчить его участь. При условии, что он «разоблачит» главного врача Надеждинской ЦРБ Вадима Достовалова, который, по версии следствия, за свой процент начислял премии сотрудникам больницы. Видимо, кому-то очень хотелось найти ОПГ в стенах ЦРБ. Но доктор Фанграт грех на душу брать не стал.



Прошу не распускать сплетни



Центральная районная больница, пожалуй, самое посещаемое место в селе Вольно-Надеждинском. Наравне со здешним продовольственным рынком. Молва о задержании доктора Фанграта моментально облетела всю округу, обрастая невероятными подробностями. Сначала некие «знающие люди» утверждали, что замглавврача украл 7 миллионов рублей из кассы лечебного учреждения. И теперь пациенты в стационаре остались без продуктов. Затем, если верить слухам, похищенная сумма подскочила до 15 миллионов, но уже в деле появился соучастник – главврач Надеждинской ЦРБ. А куда же без босса, если замаячили большие деньги?



Свою лепту в рождение домыслов, а также в создание образа мстительного врача-злодея, сами того не ведая, внесли сотрудники правоохранительных органов, опрашивая свидетелей (в основном пенсионного возраста) по данному уголовному делу. Судя по протоколам допросов, которыми располагает редакция «В», почти все опрашиваемые граждане из «реестра Фанграта» заявляли, что опасаются давления, которое «в будущем может быть на них оказано со стороны доктора Фанграта либо медицинского персонала по его указанию». При этом они признавали, что в глаза не видели человека, которого жутко боятся.



Впрочем, что еще могут сказать пожилые люди на допросе у строгого и всемогущего следователя, ожидавшего только утвердительный ответ на свой провокационный вопрос:



– Не опасаетесь ли вы, что на вас как на свидетеля в будущем может быть оказано давление со стороны его персоны (Александра Фанграта. – Прим. авт.) либо персонала медицинского учреждения по указанию Фанграта Александра Александровича?



И попробуй скажи «нет» под моральным прессингом силовика, когда тебя запросто могут загнать под статью за лжесвидетельство. Либо перекроить из свидетеля в... подозреваемого.



Между тем в один из дней, когда больницу буквально перетряхивали сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, выискивая улики, главный врач Надеждинской ЦРБ Вадим Достовалов на планерке старшего медперсонала заявил, что доктор Фанграт ни в чем не виноват. И еще попросил не распускать сплетни.



Семья осталась без денег



В конце января 2018 года в беседе с корреспондентом «В» Вадим Достовалов, характеризуя Александра Фанграта, назовет его «ценнейшим врачом, грамотным и исполнительным», совмещавшим в больнице сразу три должности: врача-терапевта, врача-профпатолога и заместителя главного врача по медицинской части. Доктор Фанграт был основным «дежурантом» на ставку, у него выходило от 8 до 10 дежурств в месяц.



Кроме того, Александр подрабатывал в частной клинике в Артеме. И везде о нем только положительные отзывы.



Причина «многогранности» Фанграта вынужденная. Во-первых, нехватка кадров в больнице. Ну не хотят молодые врачи ехать в сельскую местность даже за подъемные в миллион рублей!



Во-вторых, у Александра жена и двое маленьких ребятишек, которых надо кормить и одевать. Поэтому он, как настоящий мужчина, пахал в поте лица. На круг у него выходило до 90 тысяч рублей в месяц. Плюс 16 тысяч – зарплата супруги, работающей в той же больнице. Разве это много при нынешней дороговизне? И кто сказал, что медицинские специалисты с высшим образованием и большим опытом работы должны зарабатывать копейки?



Кстати, когда Фанграт находился в СИЗО-1, его семья осталась без кормильца. Марина работала на трех ставках, но денег все равно не хватало. Спасибо, выручили добрые люди. На помощь пришли даже те, на кого Фанграты не рассчитывали. Но были и «закадычные друзья», которые отвернулись от Александра после возбуждения уголовного дела.



Подлог ради плана



Теперь о главном. В чем доктор Фанграт провинился перед законом? Если верить следствию, то он похитил денежные средства Надеждинской ЦРБ, используя свое служебное положение.



...В конце марта 2017 года Надеждинскую ЦРБ посетила сотрудник прокуратуры с ежегодной проверкой заработной платы главного врача и его заместителей. Увидев в расчетном листе доктора Фанграта немалую сумму, проверяющая, естественно, поинтересовалась, за что такая благодать. Оказалось, за неотложную помощь большому количеству пациентов. После чего прокурорские стали опрашивать людей, получали ли они такую помощь или нет. Чем закончилась эта ревизия, мы уже знаем.



Между тем эскулап свою вину не признал, полагая, что правоохранители не разобрались с его ситуацией. По словам Александра, зафиксированным в протоколах допроса, он хотел помочь своей больнице выполнить план по неотложной помощи за 2016 год.



Ежегодный план (госзадание) на все виды медицинской помощи, в том числе и оказание амбулаторно-поликлинической помощи в неотложной форме, для каждого медучреждения края утверждает Территориальный фонд обязательного медицинского страхования ПК (ТФОМС). Тарифы на оплату медпомощи по обязательному медицинскому страхованию устанавливает согласительная комиссия. В ее составе руководители ТФОМС, департамента здравоохранения, представители страховых медицинских организаций, профсоюза медработников и краевых больниц.



В начале 2016 года у Надеждинской ЦРБ годовой план по оказанию неотложной помощи был утвержден в количестве около 17000 посещений. При этом фонд перечислял больнице за одного «неотложного» пациента, имеющего полис, примерно 500 рублей. Из них врач-специалист получает 115 стимулирующих рублей за пациента.



...В октябре 2016 года план по неотложной помощи у Надеждинской ЦРБ горел. До конца года оставалось два месяца, а больница выполнила только 11,23 % обязательного объема работ по неотложке, в пациентах это 1572 страховых случая.



Это, конечно, не значит, что врачи больницы скучали от безделья в своих кабинетах. Амбулаторных пациентов, стационарных у ЦРБ выше нормы в несколько раз.



Но далеко не каждый житель района обращается за неотложной помощью. Скажем так, немногие из них знают о существовании такой медуслуги. Потому люди, если уж совсем тяжко, вызывают «скорую» или идут за талоном в поликлинику.



Невыполнение плана по неотложке оставляло больницу на будущий год без дополнительных денег, которые медучреждения расходуют на свои нужды – бензин для «скорой», вакцины, ремонт и т. д.



Чтобы выправить ситуацию с «нормативами», доктор Фанграт решил помочь своей больнице. И пошел на подлог.



Здравоохранение вынуждено хитрить



Из числа пациентов больницы, которые в течение года обращались за медицинской помощью, но при этом не оформлялись как «неотложные», Александр составил два списка «неотложных» пациентов, которые якобы были у него на приеме как у врача-терапевта. В первый перечень – ноябрьский – попало 1752 человека, во второй – декабрьский – 2176. Эти списки он и передавал в информационно-аналитический отдел Надеждинской ЦРБ.



Далее эти данные пошли в ТФОМС. После проверки их фондом расчеты возвратились в планово-экономический отдел в ЦРБ: большая часть шла в копилку лечебно-профилактического учреждения, где на их основе был составлен расчет стимулирующей выплаты врачу-терапевту Фангарту за оказанную медицинскую помощь в неотложной форме в амбулаторно-поликлинических условиях.



– Деньги мне были начислены по приказу главного врача больницы. Ему подали сведения на оплату, он их и подписал. Не отрицаю, что это были фиктивные списки. Но иного выхода из ситуации для выполнения плана я тогда не видел. Об этом я заявлял и на следствии, но следователь не хотел меня слышать, – рассказал Александр Фанграт корреспонденту «В». – И я до сих пор не понимаю смысла и логики того, что происходит с распределением финансов Территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Изначально нагрузку на врача рассчитывали по количеству посещений его больными. В 2016 году в статистическую отчетность ввели такое понятие, как «неотложная помощь». И на врача тут же повесили обязательный объем неотложки. За его выполнение он получал дополнительное вознаграждение. Затем часть гонорарных специалистов – эндокринолога, отоларинголога и онколога, получавших доплату за каждого пациента, – перевели на подушевое финансирование. Это когда на одно застрахованное лицо, прикрепленное к лечебно-профилактическому учреждению, фонд ежемесячно перечисляет определенную сумму. Независимо от того, болел этот человек или нет. После чего гонорарных специалистов лишили дополнительного вознаграждения за прием больных. Сегодня на гонораре у нас остались только гинекологи и стоматологи в поликлинике. Круглосуточный стационар пока еще финансируется по гонорарной схеме, то есть получает деньги за каждый отдельный случай госпитализации пациента. Но все идет к тому, что и стационар скоро переведут на подушевое финансирование.



Потому что у ТФОМС нет средств?



По словам доктора Фанграта, из-за непредсказуемой смены форматов финансирования здравоохранения между фондом и лечебно-профилактическими учреждениями постоянное недопонимание.



– Фонд завалил претензиями больницы и поликлиники, потому что они, по мнению страховщиков, хитрят. А лечебно-профилактические учреждения упрекают фонд в недостаточном финансировании, из-за чего они действительно вынуждены хитрить в своей отчетности, – говорит Александр Фанграт.



Грудью на амбразуру



Из протокола допроса подозреваемого Александра Фанграта от 19 июля 2017 года:



– Списки в информационно-аналитический отдел ЦРБ я подавал, чтобы выполнить план по оказанию неотложной помощи. После этого в феврале – апреле 2017 года на мою зарплатную карту двумя платежами поступили денежные средства в сумме 397 тысяч рублей. Деньги пришли на мою зарплатную карточку совершенно неожиданно. Мне вообще не должны были их начислять: я не заполнял ни амбулаторные карты больных, ни статистические талоны, которые являются основанием для выплаты вознаграждения врачу за оказание неотложной помощи. И истории болезни я не искажал. Умысла на хищение денежных средств у меня не было. Этими деньгами я не воспользовался, понимая, что они начислены необоснованно и их придется вернуть.



Будучи заместителем главного врача по медицинской части Надеждинской ЦРБ, Александр Фанграт, разумеется, знал о внутреннем контроле по оказанию медицинских услуг, регулярно проводимом в больнице. Знал и о систематических проверках прокуратурой официальных заработков руководителей медицинских учреждений, а также их заместителей. И прекрасно понимал, что резкие перепады заработной платы у людей в белых халатах, зафиксированные в платежных документах, непременно заинтересуют «ревизоров» в погонах. Поэтому зарабатывать на «неотложных» пациентах не было смысла: себе дороже.



В начале июня 2017 года после проведенного служебного расследования Александр вернул «похищенные» деньги в кассу Надеждинской ЦРБ. За самодеятельность со списками ему был объявлен выговор главным врачом Надеждинской ЦРБ. А Надеждинская ЦРБ вернула ТФОМС все деньги, перечисленные за прием «неотложных» пациентов из «списка Фанграта».



– Почему не вернул деньги сразу? Потому что не мог возвратить их в бухгалтерию просто так. Мол, вы их возьмите обратно, потому что мне их ошибочно начислили. Для их возврата необходим определенный процесс, внутреннее расследование. Когда расследование было проведено, меня письменно уведомили о выявленной ошибке, я сразу снял деньги с карточки и передал их в бухгалтерию. Это было в начале июня. А в середине июля меня задержали второй раз и закрыли в следственном изоляторе. Никто не ожидал, что после первого суда будет возбуждено очередное уголовное дело.



Бежать не собирался



Разоблачением «преступной деятельности» доктора Фанграта занимались три (!) следователя следственного отдела по Надеждинскому району СУ СК России по Приморскому краю. За 5 месяцев 11 суток пребывания Фанграта в СИЗО-1 следствие трижды продлевало срок проведения следственных действий, последний закончился 29 ноября 2017 года. Не исключено, что могло быть продолжение. Но 15 декабря апелляционным постановлением Приморского краевого суда Александру Фанграту была изменена мера пресечения, его выпустили из СИЗО-1 под домашний арест до 29 января 2018 года.



От следственного изолятора до квартиры в поселке Новом, где Александр живет, его должны были доставить под конвоем инспектора службы исполнения наказаний: вдруг арестант пустится в бега.



Но за воротами СИЗО Фанграта никто не ждал, а у него ни телефона, ни денег. Благо проходящий мимо мужчина разрешил позвонить со своего мобильника. Первым делом «мошенник» позвонил адвокату:



– Что делать? Куда идти?



Адвокат наказал стоять на месте, вдруг приедут конвоиры, а его нет. А это уже побег. Потом Александр позвонил жене, так, мол, и так, милая, стою около тюрьмы:



– Идет снег, холодно, одежда на мне летняя, до дома далеко и в СИЗО обратно не пустят погреться. Приезжай скорее, замерзаю.



Марина, несмотря на непогоду, примчалась на машине через 40 минут. Инспектора службы исполнения наказаний проведали арестанта только на третьи сутки.



Будучи под домашним арестом, Александр полагал, что находится под круглосуточным контролем. У него на ноге висел электронный браслет, который, как его предупредили, передает «контролерам» информацию о его передвижении. В комнате был установлен специальный телефонный аппарат, по которому Фанграт в случае надобности мог связаться со своей невидимой охраной.



Однажды аппарат зазвонил, и когда Александр снял трубку, женский голос попросил его назвать либо номер, либо адрес избирательного участка, на котором доктор Фанграт будет голосовать за президента России. И все!



Не успели допросить, осмотреть, предъявить...



Между тем следствие обратилось в Надеждинский районный суд с ходатайством о продлении доктору Фанграту срока домашнего ареста до 28 февраля. Причина продления – невозможность вовремя окончить предварительное следствие. Как выяснилось на судебном заседании, следователи не успели допросить всех свидетелей, осмотреть медицинские карты лиц, которых якобы принимал врач-терапевт Фанграт, предъявить подозреваемому обвинение в окончательной редакции, составить обвинительное заключение и направить уголовное дело прокурору. То есть работы непочатый край.



Старший помощник районного прокурора Мищенко поддержал ходатайство следствия.



Но судья Ирина Бабич, резонно решив, что в течение шести месяцев следственные органы не осуществили необходимые следственные мероприятия, направленные на допрос свидетелей и осмотр медицинских карт, не удовлетворила ходатайство следствия и не продлила домашний арест Александру Фанграту. Посчитав, что данная мера пресечения ограничивает его конституционные права.



Как стало известно «В», на момент выхода этой публикации следствие опросило более 300 свидетелей из пресловутого «списка Фанграта», чтобы из этих показаний, как из пазлов, собрать доказательную базу преступления. Между тем время проведения следственных действий на исходе, 29 мая исполняется год, как было возбуждено уголовное дело в отношении Александра Фанграта, после чего обвинительное заключение должно быть передано прокурору района. А передавать-то по факту нечего… Фанграт свою вину в мошенничестве не признал, доказательная база не собрана, потерпевших в этом уголовном деле нет. Как нет и материального ущерба ни Надеждинской ЦРБ, ни Территориальному фонду обязательного медицинского страхования – деньги, напомним, были возвращены. А на нет, как говорится, и суда нет. Или мы ошибаемся?



Что касается доктора Фанграта, то он сейчас дома и каждый день ходит на работу: больные ждать не могут, когда следствие поставит точку в этом уголовном деле.



Платить за качество, а не за количество



– В здравоохранении сегодня, можно сказать, сдельная оплата труда. Это неправильно! – убеждена заведующая информационно-аналитическим отделом Надеждинской ЦРБ Людмила Юзифович, проходившая свидетелем по этому уголовному делу. – Когда у нас не будет плановых объемов, когда нам будут платить не за выполнение плана, не за количество пациентов, а за качество их лечения, вот тогда ЭТОГО (истории доктора Фанграта. – Прим. авт.) не будет. И не мы это придумали. Это правила игры Фонда обязательного медицинского страхования. У нас нет недостатка больных, у нас нехватка специалистов. К примеру, у врача-терапевта на участке по нормативу должно быть 1700 человек, а у наших врачей – по 3000. У врача-педиатра норматив приема в день 24 больных, а в коридоре сидит 40 человек. И среди них дети. Ну как она уйдет домой, отказав им в приеме? При таком наплыве людей о качестве приема говорить не приходится.



С ней трудно не согласиться. Врачи не должны работать на нескольких ставках, которые меньше, чем жизнь. Но это можно сделать, когда штаты лечебных учреждений будут укомплектованы. Судя по всему, это будет еще не скоро.



Владивосток – пос. Новый – Владивосток



Когда верстался номер. Как стало известно, в настоящий момент Александр Фанграт исполняет обязанности заведующего поликлиникой ЦРБ (завполиклиникой находится в отпуске). На вопрос «В», зачем ему лишние проблемы, если еще с прежними не разобрался, ответил: «Работать же некому...»

Справка «В»

Неотложная медицинская помощь – это помощь, оказываемая гражданам медперсоналом амбулаторно-поликлинических учреждений при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, так как нет угрозы жизни больного. Как правило, за неотложной помощью люди обращаются самостоятельно в поликлинику, в стационар, в службу скорой медицинской помощи. К примеру, у человека повысилось давление, он пришел в поликлинику, доктор дал ему таблетку – вот вам и неотложная помощь. Или человек пришел в стационар с жалобой на боль в ноге. Ему сделали обезболивающий укол. Это тоже неотложная помощь.