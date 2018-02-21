Куда летит пуля, если она дура, и почему Жукова звали Василием Владивостокские школьники отвечали на вопросы, на которые не каждый взрослый знает ответ

Сегодня завершается отборочный турнир по интеллектуальной игре «Квиз» (Quiz) среди школьников Владивостока. Тема – День защитника Отечества.

Организатором этого городского молодежного турнира выступило МКУ «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ) при администрации Владивостока. Состязались ученики 7–8-х классов владивостокских школ.



Quiz – в переводе с английского означает соревнование, в ходе которого один или несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. Специалисты Молодежного ресурсного центра выступили не только в качестве ведущих и членов жюри, но и сами подготовили вопросы для ребят.



– Темы выбирались с учетом возрастной категории участников, чтобы школьники уже знали из уроков истории и фамилии полководцев, и значимые битвы, и про вооружение армии, – рассказала специалист по социальной работе с молодежью МРЦ Ульяна Шаропова. – Задания старались делать разных форм и степеней сложности, чтобы ребята не заскучали. Мне, как историку по образованию, все эти вопросы трудными не казались, однако школьники со мной не согласились.



Красноармеец, ты почему не в берете?



Действительно, не все из 40 вопросов конкурса оказались ребятам по зубам. Если название праздника, отмечаемого 23 февраля, и «опознание» военачальников не вызвали затруднений, то с армейским вооружением и бытом ребята были слабо знакомы. К примеру, если верить школярам, то красноармейцы носили на голове берет, бескозырку и даже болванку. О буденновке знали немногие.



Военно-полевая кухня, изображенная на экране, оказалась «кашеваркой» (ребятам, надо полагать, понравилась солдатская каша, которой военные угощают народ на праздниках). Особо повеселил жюри другой вариант – «переносной питательный пункт».



– Для нас этот вопрос показался сложным, чтобы вспомнить точное название, мы потратили всю минуту. В то время как на другие вопросы мы отвечали влет, – признался Федор Темченко, капитан команды «Хранители» (школа № 63). – Все игроки нашей команды интересуются историей, поэтому мы штудируем не только школьные учебники по истории, но и статьи в Википедии, а также регулярно смотрим на YouTube каналы Дмитрия Пучкова (Goblin) и Клима Жукова.



Справедливости ради стоит отметить, что не на все вопросы ответили бы и взрослые, тем более когда на размышление дается всего лишь минута. Многие ли из наших читателей смогут, например, назвать военного, который в ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного главнокомандования, заместителя Верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР? Школьники оробели, и сразу несколько команд написали фамилию Сталина, были варианты Рокоссовский и Молотов. И даже команда «Лидеры» из 72-й школы, которая все же вспомнила Жукова, почему-то решила, что зовут легендарного маршала Василий.



– Наблюдая за своими подопечными со стороны, я тоже отвечала на вопросы и до 13-го ни разу не ошиблась. Но обилие регалий этого военного любого могут сбить с толку, не только детей, – считает учитель Нина Петровская, болеющая за своих учеников. – Конечно, я волнуюсь за своих ребят, но они уже закалены другими соревнованиями и знают, что любая игра – это необязательно победа, а прежде всего участие. И если победа достанется кому-то другому, для наших ребят это не станет трагедией. Все члены команды начитанные, любят учиться и интересуются историей страны.



Русич – первый мушкетер?



Кстати, с историей страны все команды справились, а вот с историей оружия было не так гладко. Так, отвечая на вопрос: «Какое огнестрельное оружие стали использовать на Руси раньше всего?» – ребята в большинстве своем ошиблись, написав «ружье», «винтовка» и даже… «мушкет»!



Лишь две команды догадались, что речь идет о пушках. А «Лидеры» даже вспомнили такое старинное орудие, как пищаль (изначально пищалью называли только артиллерийские орудия, а в XVII–ХVIII вв. так стали именовать ручное огнестрельное оружие типа ружье. – Прим. авт.)



– Нам «Квиз» понравился, мы вообще любим интеллектуальные игры и регулярно смотрим передачи «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Иногда получается ответить вместе со знатоками, – говорит Максим Черный, капитан команды «Защитники» (школа № 51). – Мы не можем похвастать, что знаем всю историю страны на отлично, поэтому разделили ее на равные промежутки и каждый игрок проштудировал порученный ему отрезок.



Вопросы «Квиза», на наш взгляд, были непростыми, но мы старались ответить на каждый, даже если не были уверены, что наша версия правильная.



Завершая игру, ведущая предложила ребятам закончить поговорки, зачитывая лишь первую половину. С этим заданием школьники справились, споткнувшись лишь на ставшей крылатой фразе Александра Суворова из руководства по боевой подготовке войск «Суздальское учреждение». «Пуля – дура», – учил великий полководец. Но про «штык – молодец» знали только три команды. У других были свои варианты продолжения суворовских слов, причем вполне логичные: «Лидеры» решили, что пуля-дура своих убьет, а «Защитники» – что в голову летит. Надо сказать, что над подобными ответами весело смеялись и жюри, и сами участники. Никто не обижался. Ошиблись – зато получили новые знания.



В итоге больше всего правильных ответов дали восьмиклассники из 63-й школы (команда «Хранители»), именно они вышли в финал от Советского района, который пройдет 2 марта в библиотеке имени Чехова.



– Мы предложили нашей школьной молодежи главную тему февраля – о защитниках Отечества, о знаменательных событиях в различные исторические вехи нашей Родины, – отметил директор «МРЦ» Андрей Волков. – Надеемся, что такие игры научат молодежь бережно хранить историю своей страны.



Всего в отборочном турнире приняло участие около 30 школ со всех районов города.



Р.S. Мы предлагаем нашим читателям ответить на некоторые вопросы этого «Квиза». Зайдите на страницу 30 и узнайте, как вы помните школьную программу.