Город проводил зиму весело, ярко и многократно За выходные дни было сожжено несколько Маслениц и съедено немало блинов

Два дня отмечали Масленицу в приморской столице. Праздничные мероприятия стартовали во Владивостоке с субботы, а пиковое потребление блинов пришлось на воскресенье.

«Прощай, зима сопливая…»



В выходные дни в муниципальном парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо достаточно посетителей и без дополнительной явки масленичных адептов. В субботу же здесь наблюдался настоящий ажиотаж. Уже традиционно МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» проводит в парке Масленицу. И каждый раз корпоративный праздник превращается в общегородской. В чае, баранках и блинах не отказывают никому.



Отличным организационным решением стала дислокация народных гуляний. Их решили устроить не на открытой местности, продуваемой с моря северо-западным ветром, а на небольшой площадке напротив катка, закрытой от борея лоточными рядами. Гостей встречали энергичная музыка, запах свежей выпечки и веселая ведущая в традиционном русском наряде. Сорока (русский головной убор), расписной платок и ожерелье из сушек – праздник-то народный, веселый, озорной. И уже хочется улыбаться, смеяться и дурачиться.



Танцы, хороводы, конкурсы – ни одной минуты простоя. Дети более чем охотно участвовали в шуточных соревнованиях. Правильно повторить движения за ведущей, ответить на вопрос, показать какой-нибудь полезный навык. В общем, тут вполне можно было и себя показать, и на людей посмотреть.



Не отставали от отроков и взрослые, самоотверженно присоединяясь к забавам и конкурсам. Завоеванные призы – шоколад, печенье и другие сладости – раздавали детям.



– ВПЭС уже четвертый год подряд проводит для своих сотрудников широкую Масленицу, – рассказала «В» Александра Розина, организатор мероприятий МУПВ «ВПЭС». – И три года площадкой становится именно парк имени Сергея Лазо. Но мы приглашаем всех горожан и обязательно угощаем горячим чаем, бубликами и блинами. Увлекаем в хороводы, конкурсы с сюрпризами. Ни один из участников не останется обделенным.



Надо добавить: и замерзшим тоже. В специальном помещении, обогреваемом тепловой пушкой, стояли столы с угощениями.



– Мы даже не ожидали, что будет так классно, – отметила гость праздника Наталья. – Мы с семьей приехали покататься на коньках, но не смогли пройти мимо и присоединились к гуляньям. Масленица – такой народный и душевный праздник!



Под финал согласно издревле заведенному ритуалу сожгли чучело Масленицы. «Прощай, зима сопливая!» – кричали в один голос собравшиеся. «Приходи, весна красная!» – логично завершили они кричалку.



Главное, не столб покорить, а веселым быть



В воскресенье же жителей Владивостока ждала целая череда различных мероприятий. Главными стали народные гулянья на центральной площади, организованные администрацией города.



Всех пришедших развлекали артисты в русских народных костюмах. Возле сцены можно было отведать свежеиспеченных блинов. А самые ловкие и спортивные гости состязались в попытках залезть на масленичный столб. Весьма предусмотрительно под столбом были разложены брикеты соломы.



«Мне не хватило сил совсем немного, – поделился своими впечатлениями Евгений, пытавшийся покорить масленичный «эверест». – Где-то на середине уже понял: не справлюсь. И все равно я рад. Здорово, что подобные мероприятия проходят в центре. Мы всей семьей сегодня приехали блинов поесть».



Еще у одной русской забавы – прыжков в мешках – также нашлось немало поклонников. В основном это были дети, со смехом пытавшиеся обогнать друг друга. Чуть более серьезным испытанием оказалось хождение на ходулях. Но и к ним выстроилась очередь из желающих.



«Никогда не пробовал ходить на ходулях, – признался 10-летний Артем. – Это не так уж и сложно, шага три я сделал. Если потренируюсь, то и больше пройду».



Много болельщиков наблюдало за боем подушками. По замыслу, двое соревнующихся забираются на бревно и бьют друг друга подушками, пока один не упадет.



«Я уже два раза выиграл, – похвастался 8-летний Юра. – И блины сегодня очень вкусные».



И, конечно, был большой концерт. Когда это Масленица обходилась без песен и танцев? Весеннее настроение подарили зрителям артисты творческих коллективов «Звонница», «Озорники», «Ярмарка», «Содружество», «Русская песня» и других. Завершились народные гулянья, как и полагается, сожжением чучела.



Водили с мэром хоровод



Глава приморской столицы Виталий Веркеенко отметил Масленицу вместе с жителями микрорайона Снеговая Падь. Мэр поздравил горожан с праздником и ответил на вопросы о развитии Владивостока.



Возле дома № 9 на улице Анны Щетининой собрались дети и взрослые. Здесь Масленицу также отмечали блинами, выступлением творческих коллективов, играми, веселым хороводом и сожжением чучела.



– Масленица – это всегда веселые гулянья, яркие наряды и богатый стол с традиционными русскими угощениями. Провожать зиму у нас принято с размахом, – отметил Виталий Веркеенко. – Скоро весна, период обновления, с наступлением тепла начнет преображаться и Владивосток. Уверен: все задуманное сбудется и наш город будет процветать. Я приложу к этому все усилия. Пусть этот светлый и радостный праздник принесет мир и согласие в каждый дом, пусть воплощаются в жизнь все ваши добрые дела и начинания. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.



Весело провожали зиму и в Ленинском районе на улице Адмирала Кузнецова, и в районе бухты Тихой у кинотеатра «Галактика», и в парке Новик острова Русского. И теперь у нее просто не осталось других вариантов, как уйти на покой и отдать бразды климатического правления весне.