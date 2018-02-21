Сельское хозяйство пойдет «млечным» путем Агропром Приморья столкнулся с бюджетными ножницами, обвалом цен на зерно, демпингом конкурентов и непогодой

Несмотря на все невзгоды – от бюрократических до природных, сельскохозяйственная сфера Приморья в прошлом году продемонстрировала рост практически по всем показателям и в растениеводстве, и в животноводстве. По крайней мере, в отчете Андрея Бронца, директора профильного департамента края, вернувшегося на эту должность в конце 2017-го.

Однако, по словам представителя Контрольно-счетной палаты региона, оптимистичные цифры были «откорректированы под фактическое исполнение».



В то же время на отрасль давят конкуренты из Сибири и Амурской области, а финансирование в этом году урезано на 400 миллионов рублей.



Может быть, поэтому Андрей Бронц завершил свой доклад (в конце принято говорить о планах на будущее) минорно – перечислением грядущих проблем. В любом случае объективное представление о ситуации лучше неоправданно бравурных речей.



Что-то растет, что-то падает



Свой отчет директор департамента представил депутатам продовольственного комитета ЗС ПК. Он был посвящен реализации краевой государственной программы по развитию сельского хозяйства. По сути, это был отчет о состоянии дел в профильной сфере. И результаты достаточно неплохие.



За пять лет реализации программы возросло потребление продуктов питания собственного производства на душу населения. По молоку – на 10,5 кг, по мясу – на 2,1 кг, по яйцу – на 11 штук, по картофелю – на 2,2 кг, по растительному маслу – на 4,1 кг. По последнему даже есть перепроизводство. Порядка 12 тысяч тонн масла направили в КНР.

По итогам 2017 года объем производства продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах составил 48,6 миллиарда рублей (114 процентов к уровню 2016 года). Индекс производства продукции животноводства к предыдущему году составил 106,7 процента, растениеводства – 117,9 процента.



– Валовая продукция сельского хозяйства Приморского края стабильно показывает динамику роста и занимает второе место в ДВФО после Амурской области – житницы Дальнего Востока, – отметил Андрей Бронц. – Основную долю в краевой продукции растениеводства занимает соя, в животноводстве – выращивание скота и птицы, производство молока.



Количество занятых на предприятиях и в организациях агропромышленного комплекса Приморского края остается на уровне 2016 года и составляет 23,7 тысячи человек. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве составила 25340 рублей (106,6 процента к уровню 2016 года), в то время как среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве в целом по Российской Федерации – 24179 рублей.



Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1398,7 тысячи га, в том числе 703,7 тысячи га пашни. В 2017 году доля использования пашни составила 67,4 процента – 474,3 тысячи га (рост 109 процентов). Увеличены размеры посевной площади сои – на 46,5 тысячи га, пшеницы – на 4,8 тысячи га. Посевы картофеля и овощей остались на уровне 2016 года по причине чрезвычайных ситуаций последних трех лет и гибели посевов. Потери продукции составили 10 тысяч тонн, или около 200 миллионов рублей.



Валовой сбор зерновых культур вырос на 111 процентов. Настоящий взлет показала соя, которую произвели 372,6 тысячи тонн, или 131 процент к уровню 2016 года.



В отрасли животноводства молока произвели 129,7 тысячи тонн (103,7 процента к уровню 2016 года). Мяса скота и птицы на убой (в живом весе) – 70 тысяч тонн, что на 30 процентов выше уровня 2016 года. Тут «паровозом» стала свинина (рост 134 процента к уровню 2016 года).



– Такой рост достигнут в первую очередь за счет реализации инвестиционных проектов в свиноводстве сельхозпредприятий: ООО «Мерси-Трейд», ООО «Приморский бекон», ООО «Грин-Стар III», ООО «Агрофонд П», – подчеркнул Андрей Бронц.



Зато картофель свой



Несмотря на все это, в 2017 году доля потребления продуктов питания собственного производства на душу населения в крае по-прежнему мала. По молоку – 21 процент, мясу – 45, яйцам – 69, овощи и бахчевые – 57,6, масло растительное – 83,1, хлеб – 28,5.



– По хлебу есть проблема с расчетами, – отметил Андрей Бронц, – потому что не учтены мелкие торговые точки и производители, доля которых на рынке дошла до 55 процентов.



Зато полно картофеля – его доля составила 149 процентов.



В яичной отрасли наблюдается снижение поголовья птицы почти на 8 процентов. Всего яиц произведено 343 миллиона штук (97,9 процента к уровню 2016 года). Снижение продуктивности птицефабрик связано с ухудшением финансового состояния предприятий.



– Снижение идет в основном за счет населения, – отметил директор департамента. – Плюс демпинг сибирского яйца. Оно активно представлено на рынке. И ценовая политика, даже с учетом транспортных расходов, у них ниже. Они работают на расширение рынка. А поддержку яичной отрасли мы оказывали низкую. При себестоимости одного куриного яйца в 6,5 рубля субсидия составила 30 копеек. В связи с демпингом цен западных производителей цена десятка яиц варьировалась на уровне себестоимости – от 59 до 65 рублей, что не способствовало повышению доходности производства.



В прошлом году был снижен индекс производства пищевых продуктов. Причина – остановка крупного предприятия «Приморский сахар» в результате его работы на завозном сырье. Из-за перепроизводства сахарной свеклы в России и удешевления сахара работа на сахарном тростнике стала нерентабельной.



– У нас в стране всего два завода, работающих на сахаре-сырце, – подчеркнул Андрей Бронц. – Сегодня в связи с курсом доллара и перепроизводством наблюдается обвал рынка сахара по всей стране.



Молочный бизнес



Как отметили депутаты, в бюджете на 2018 год финансирование сельского хозяйства урезано на 400 миллионов рублей. Как в таких условиях удастся поддержать фермеров?



– Мы понимаем, что бюджет в принципе дефицитный и нам не отдадут лишнего ни с социалки, ни с ЖКХ, – признал Андрей Бронц. – Может, с «Хаяттов» (пятизвездочные отели-долгострои, возведение которых с 2014 года финансируется за бюджетный счет. – Прим. авт.)?



– Скорее наоборот, с сельского хозяйства заберут, а туда отдадут, – отшутился Евгений Зотов, глава продовольственного комитета.



– Внутри программы нам пришлось перераспределить средства, – уже без шуток ответил Андрей Бронц. – Определили приоритеты, которыми стали молочное животноводство и техническое оснащение.



– Почему молоку приоритет? – поинтересовались депутаты.



– Во-первых, потребление местного молока в два раза меньше медицинской нормы, – ответил чиновник. (Позже было отмечено, что соотношение приморского молока и молока, ввезенного из других регионов страны, составляет 1 к 5.) – Во-вторых, часть той молочной продукции, которую мы с вами едим сегодня, это вовсе не молочная продукция. В ней можно обнаружить растительные белки и жиры. Даже если мы уберем ее с рынка, то заменить будет нечем. Только цены возрастут.



Пока мы не насытим рынок своей нормальной молочкой, ситуация не изменится.



К тому же вытеснение продукции других регионов противоречит законам. По словам Андрея Бронца, на врио губернатора уже пришло письмо из Амурской области о том, что в Приморском крае наметилась тенденция выдавливания с рынка их производителей. Жалоба направлена также и в антимонопольную службу.



Что касается переоснащения, то на это дело необходимо направлять порядка 480 миллионов рублей ежегодно. В прошлом году направили 120 миллионов, в этом – 330 миллионов.



Деньги в марте



По словам Игоря Ватулина, председателя приморской КСП, в прошлом году освоение средств на поддержку сельского хозяйства оказалось провальным.



– В первом квартале освоение составило 0,3 процента, – сообщил главный аудитор края. – В полугодии – 6,8. За девять месяцев – 41 процент. Такого провального года я не помню. В результате расходы исполнены на 69 процентов. Высокий показатель, который мы имеем в отчете, достигнут по откорректированному годовому плану под фактическое исполнение расходов.



Как прокомментировал Андрей Бронц, сложности с освоением были связаны с изменениями в федеральной программе, которые внесли в феврале 2017 года. Пришлось в срочном порядке перекраивать региональный закон под федеральный, в результате чего первые субсидии фермерам стали поступать только в мае вместо намеченного февраля. В этом году департамент обещал довести средства по несвязанной субсидии до 5 марта.



Операция «Кооперация»



Парламентарии попросили директора департамента дать оценку текущему году и планам.



– Основной проблемой является отсутствие денег, – прокомментировал Андрей Бронц. – Есть переживания, что не сможем увеличить объемы по растениеводству. Вы слышали ситуацию по господам Ананьевым, владельцам «Промсвязьбанка» (банк находится в процессе санации. – Прим. авт.). Эти господа успели выкупить компанию «Зерновой союз», и те шесть предприятий, которые туда входили, сегодня распродаются вместе с техникой, комбайнами и прочим. У них в обороте 24 тысячи гектаров. Земля под залогом у банков. Сейчас туда надо каким-то образом запускать компании. Какие они будут – российские, китайские – неважно. Нельзя, чтобы земля стояла. Плюс пытаемся создать сельскохозяйственную биржу, чтобы торговаться большими объемами. Но наши сорта, к сожалению, не котируются на азиатских рынках. Надо и сорта подбирать, и технологии внедрять.



По словам главы департамента, одно из перспективных направлений работы – создание в Приморье сельскохозяйственных кооперативов.



– Личные подсобные хозяйства обеспечивают 60 процентов всей продукции. Значит, именно их и надо поддерживать, – поделился мнением один из депутатов.



– Мы для этого и сделали программу кооперации, – подчеркнул Бронц. – Основная часть кооперации – это население. Дело в том, что подсобные хозяйства зачастую не хотят себя регистрировать, ведь нужна бухгалтерия и прочее. Без бухгалтерских документов дать им грант невозможно. Мы им предлагаем сейчас объединяться с соседями и селами, создать кооператив. И на этот кооператив они могут приобрести на грантовские деньги автомобиль, модуль переработки молока, лабораторию, пастеризатор и т.д.



– А все блага получит глава кооператива, – усомнились депутаты.



– Вы предлагаете создать кулаков по всем деревням, чтобы каждый дом – отдельная вотчина, – парировал чиновник. – Сегодня не хватает средств на коллективные хозяйства, на те, что уже стоят на ногах, а вы предлагаете размазать субсидию тонким слоем по всем крестьянам. Результата не получится.