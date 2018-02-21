Парковка на газонах обременительна для кошелька Административные комиссии Владивостока продолжают привлекать к ответственности автомобилистов, паркующих свои транспортные средства на газонах, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Практически на каждом из заседаний рассматривается сразу несколько правонарушений. «Только на прошлой неделе мы рассмотрели восемь материалов по таким делам, – рассказывает Надежда Безбородова, председатель комиссии по Первореченскому району. – Тем, кто паркует свои машины на газонах, выписывают штрафы на сумму от одной до трех тысяч рублей».



К слову, информация о подобных правонарушениях очень часто поступает от жителей города. Владивостокцы, которым далеко не безразличен образ любимого города, отправляют также фотографии, подтверждающие правонарушения, в ГИБДД. Сотрудники Госинспекции, в свою очередь, передают материалы для рассмотрения и привлечения нарушителей к ответственности в административную комиссию.



«На заседание, которое состоится на этой неделе, уже поступило шесть таких материалов», – добавила Надежда Безбородова.



Напомним, что во Владивостоке к административной ответственности за парковку на газонах привлекают не только по жалобам жителей, но и по итогам ежедневных рейдов представителей административных комиссий Ленинского, Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Советского районов краевого центра.