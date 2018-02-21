Признать заслуги молодых В администрации Владивостока продолжается прием документов от соискателей премии «Молодежный вектор». Как напоминает пресс-служба мэрии, представители активной молодежи от 14 до 30 лет, которые внесли значительный вклад в развитие приморской столицы, получат денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей.

По словам специалистов управления по делам молодежи, это стимул для молодежи на дальнейшую плодотворную работу на благо города.



Заявить кандидатуру на премию можно как в результате самовыдвижения, так и в результате выдвижения от какой-либо организации.



Ходатайство и другие документы необходимо подать до 1 апреля 2018 года в управление по делам молодежи администрации города по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 30. Время приема документов – вторник, среда, четверг с 14.00 до 17.00.



В ходатайстве должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата в области молодежной политики Владивостока в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. Контактное лицо: Коняева Надежда Валентиновна, специалист управления по делам молодежи, тел. 222-08-38, e-mail: udm@vlc.ru.



По окончании приема документов от соискателей премии будет сформирован экспертный совет, куда войдут представители администрации Владивостока, творческой среды и общественности. Они рассмотрят документы всех кандидатов, проведут заочную оценку деятельности лауреатов.



За информацией можно следить во вкладке «Молодежный вектор» на официальном сайте администрации Владивостока.