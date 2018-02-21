У рабочих коллективов есть вопросы к мэру Судостроителей интересовали дороги, пляжи и застройщики

Глава города Виталий Веркеенко продолжает знакомиться с предприятиями и их сотрудниками, чтобы лично услышать вопросы и предложения горожан и сформировать программу действий с точки зрения тактики и стратегии развития Владивостока.

На прошлой неделе, как сообщает пресс-служба муниципалитета, мэр побывал на Восточной верфи, осмотрел производственные мощности предприятия, пообщался с его сотрудниками, ответил на вопросы о развитии города.



История Владивостокского судостроительного завода насчитывает более 60 лет. За эти годы предприятием построено более 500 кораблей для Тихоокеанского флота и морских пограничных сил, рыбопромысловых, транспортных и вспомогательных судов для Дальнего Востока. Часть из них поставлена в несколько стран.



Генеральный директор ОАО «Восточная верфь» Олег Сиденко, знакомя главу Владивостока с предприятием, сообщил, что сегодня производственные мощности Восточной верфи позволяют строить корабли и суда длиной до 120 м, шириной до 16 м, высотой до 25 м и водоизмещением до 4 тысяч тонн. Предприятие включает корпусный сборочно-сварочный, монтажно-достроечный, электромонтажный, трубомедницкий, деревообрабатывающий и слесарно-механический цеха. На Восточной верфи трудится более тысячи сотрудников.



Виталий Веркеенко осмотрел пограничный сторожевой корабль нового поколения – уже третий по счету, построенный предприятием, а также корпуса еще двух сторожевых кораблей и малых морских танкеров, заложенных на верфи.



«Чувство гордости берет за предприятие, которое в нашем городе создает такие масштабные проекты. Тот факт, что мы умеем делать такие серьезные вещи, не может не радовать, мое уважение к вам от увиденного», – сказал глава города на встрече с коллективом Восточной верфи.



Судостроители интересовались у мэра работой общественного транспорта, модернизацией дорожной сети. Задавали вопросы о доступности и чистоте городских пляжей, строительстве спортивной инфраструктуры, благоустройстве, озеленении и точечной застройке города.



Мэр от ответов не уходил.



– По поводу городских пляжей: будем обустраивать, убирать шлагбаумы, следить за чистотой и ставить дополнительные маршруты общественного транспорта летом, – ответил Виталий Веркеенко. – Транспортную сферу, как я уже говорил, ждут серьезные изменения к лучшему.



– Нас очень волнует озеленение города, хорошо помним, каким он был, а сейчас застраивается любой пятачок. Хочется, чтобы в нашем городе были парки, скверы и газоны, ведь украшает город не только архитектура, – справедливо заметила сотрудница Восточной верфи.



– Как раз сейчас жители города могут выбрать, какие общественные территории привести в порядок в первую очередь в рамках программы «Комфортная городская среда». Проголосовать можно будет 18 марта на избирательных участках, – напомнил градоначальник. – Что касается точечной застройки, считаю, что это недопустимо. На днях губернатор края подписал новый Генплан Владивостока, скоро будут утверждены новые правила землепользования и застройки. Кроме того, я буду уделять серьезное внимание при начале любого нового строительства в городе выполнению застройщиками требований по озеленению и парковочным местам. Уважая при этом инвестиции предпринимателей, но не допуская отклонений от заданных параметров.



Виталий Веркеенко также отметил, что предприниматели Владивостока, как и в годы становления города, вновь готовы вкладываться в проекты развития, чтобы жизнь в нем стала лучше и комфортнее.



– Например, команда DNS во главе с Дмитрием Алексеевым взялась за реконструкцию Нагорного парка. На конкурс вышло много молодых, талантливых ребят. Коллективы дизайнеров и архитекторов, эксперты из разных отраслей включились в реализацию идеи такого благоустройства, предложили интересные концепции и решения. Такие люди не наблюдают со стороны, а активно участвуют в жизни Владивостока. Надеюсь, что их примеру последуют многие, – добавил мэр Веркеенко.