Волю к победе можно проявить и в музыке Юбилейный, десятый Всемирный парамузыкальный фестиваль пройдет в мае-июне в России. Представить свои таланты на нем могут вокалисты, актеры, музыканты и танцоры с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас принимаются заявки на участие.

Всего в фестивале 16 номинаций – от классического танца, пения и игры на музыкальных инструментах до номеров оригинального жанра. Подать заявку может любой пара-артист – житель России. И у наших земляков тоже есть шансы, ведь не зря в крае много лет проходит фестиваль «Я талантлив!», в котором принимают участие люди с ограниченными возможностями и пожилые приморцы, отмечает краевая пресс-служба.



Всемирный парамузыкальный фестиваль проводится в регионах России в течение десяти лет при поддержке Министерства культуры РФ. Как отмечают организаторы, проект демонстрирует равные возможности человека вне зависимости от ограничений здоровья и уровня благополучия, волю к преодолению сложных жизненных ситуаций и умение добиваться цели.



Список участников фестиваля формируется с помощью творческих видео-смотров номеров. В этом году состоится три этапа федерального отбора номеров в исполнении детей и молодых людей с ограничениями здоровья. Для участия в первом этапе необходимо до 31 марта подать в оргкомитет заявку и видеоматериалы.



Подробная информация о порядке предоставления заявок на участие и их передачи в худсовет – на сайте фестиваля парамузыкальный.рф либо по запросу parmusicalfest@mail.ru.



Отметим, что финальные концерты фестиваля пройдут туром по городам России. Первый состоится в конце мая.