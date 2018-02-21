Японцы предлагают нам картину идеального города Масштабные предложения японской инжиниринговой компании NikkenSekkei учтены при формировании нового Генерального плана Владивостока, сообщает краевая пресс-служба.

Среди этих предложений – вынос нефтебазы из района Первой Речки с дальнейшим развитием на этой территории нового административно-делового центра города – Владивосток-сити, проекты по благоустройству сопок, которые ограничивают этажность застройки до 25 метров. Японцы предложили сформировать морской фасад города, развивать систему набережных, общественных пространств, культурных и развлекательных зон. При этом идея выноса портовых мощностей и нефтебазы за пределы города, реорганизации пространства в районе ж/д и Морского вокзалов потребуют решений на федеральном уровне.



– Одним из ключевых результатов представленного мастер-плана Владивостока должны стать рекомендации по внесению изменений в документы стратегического планирования РФ и Приморского края, которые лягут в основу последующих корректировок Генерального плана Владивостока, – поясняют в краевом департаменте градостроительства. – У японцев свой взгляд на будущее Владивостока, они предложили нам картинку идеального города. А мы, в свою очередь, с учетом их видения и законодательства корректируем Генплан.



Отметим, что Генплан развития Владивостока утвержден врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко. В процессе его разработки проводились соцопросы, обсуждения с общественными организациями города, публичные слушания, по итогам которых проект изменений Генплана претерпел существенную корректировку.



По демографическому прогнозу, выполненному в проекте Генплана, численность населения Владивостока возрастет: к концу 2022 года – до 705 тысяч человек, к концу 2036-го – до 865 тысяч человек.