Валентин Пак собрал друзей на восточный Новый год Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП) уже в 16-й раз отметила Новый год по восточному календарю в Центре национальной культуры в городе Артеме.

Эта добрая традиция, рожденная народной дипломатией с миссией объединения Севера и Юга на Корейском полуострове, смогла претворить в жизнь уникальный, единственный в мире проект. На протяжении вот уже 16 лет здесь за дружеским столом встречаются генеральные консулы КНДР и Республики Корея. Огромная заслуга в этом принадлежит председателю АКОРП Валентину Паку.



На этот раз в красиво украшенном парадном зале отеля «Райтекс» собрались в формате народной дипломатии представители восьми государств. При этом нынешнее торжество стало особенным. Оно пришлось на то время, когда в южнокорейском Пхенчхане делегация из КНДР принимает участие в XXIII зимних Олимпийских играх. Генеральный консул КНДР товарищ Зо Сек Чхоль и генеральный консул Республики Корея господин Ли Сок Пэ стояли рядом во время традиционного новогоднего тоста.



Вместе с ними – генеральный консул Индии г-н Субхам Кумар, генеральный консул США г-н Майкл Кийс, вице-консул генерального консульства Японии г-н Оно Кодзи.



В торжестве также принимали участие врио вице-губернатора Приморского края Гагик Захарян, глава Владивостока Виталий Веркеенко, председатель комитета по региональной политике и законности краевого Законодательного собрания Джамбулат Текиев, председатель Общественного совета предпринимателей Приморского края Юлия Пак, профессор таможенной академии Виктор Горчаков.



На празднике присутствовали представители корейских диаспор из Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска.



Особое настроение празднику задавали девушки в ярких национальных нарядах – ханбоках, встречавшие гостей.



Торжественный вечер по традиции открыли корейские барабаны.



– Восточный Новый год для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона – особый праздник, – сказал Валентин Пак, приветствуя гостей. – Он возвещает наступление весны. Это символ вечного обновления, новых планов, достижений, надежд. Очень значимо, что мы отмечаем его под знаком Олимпиады, главная идея которой – объединение всех народов через спорт. Это особенно актуально для Корейского полуострова, ведь страна до сих пор разделена на два государства. Олимпиада дает уникальный шанс на воссоединение двух республик, о чем давно мечтает корейский народ.



Эта же волнующая тема прозвучала и в выступлениях генеральных консулов КНДР и Республики Корея.



Приветственный адрес и поздравления с восточным Новым годом от врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко передал исполняющий обязанности вице-губернатора Гагик Захарян. От депутатов ЗС ПК с праздником всех поздравил Джамбулат Текиев.



Мэр Владивостока Виталий Веркеенко в своем выступлении отметил, что встреча восточного Нового года – это знак уважения к традициям народов, населяющих край.



На празднике также вручалась особая награда АКОРП – медаль «За вклад в дело укрепления дружбы народов». На этот раз награды были удостоены Виктор Горчаков, Алексей Старичков и Евгений Русецкий.



Красочностью и оригинальностью восхищала концертная программа, в которой были представлены народные песни и танцы России, Кореи, Японии, Индии, Вьетнама. По традиции праздник завершился хороводом дружбы под песню «Ариран», когда гости, взявшись за руки, желали друг другу здоровья, мира и добра.



На следующий день, 16 февраля, Ассоциация корейских организаций Приморского края отпраздновала встречу восточного Нового года в Уссурийске.