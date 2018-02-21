Дорогие ветераны! Владивостокский городской Совет ветеранов поздравляет вас с Днем защитника Отечества! 23 Февраля – общенародный праздник. В этот день мы чествуем тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, достойно выдержал суровые испытания и сохранил верность воинскому долгу, и тех, кто охраняет рубежи, спокойствие и безопасность нашей страны сейчас.

Пусть сегодня защитники Отечества услышат слова одобрения и уважения как признание их мужества, верности и надежности.



Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия.



Счастья вам и вашим близким! А также успехов в работе по воспитанию молодого поколения.



Сергей Кондратенко, председатель Совета ветеранов Владивостока