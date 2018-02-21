Уважаемые военнослужащие, ветераны вооруженных сил! Дорогие жители и гости Владивостока! От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Для нашего города этот праздник имеет особое значение. Владивосток носит почетное звание «Город воинской славы», был основан как военный пост, и своим развитием он во многом обязан людям в погонах. Одним из главных символов города является самая мощная в мире Владивостокская крепость. Многие улицы Владивостока носят имена воинов, чьи отвага и героизм позволили сохранить неприкосновенными дальневосточные рубежи России. Подвиги Якова Баляева, Михаила Крыгина, Николая Вилкова, Петра Ильичева, тысяч других защитников города навсегда останутся в нашей памяти!



Сегодня к статусу Владивостока как морской крепости добавилась роль центра международного сотрудничества в АТР. На первый план вышли экономические и гуманитарные проекты. При этом защита интересов России в регионе по-прежнему возможна только благодаря современным и эффективным вооруженным силам. И строить планы развития Владивостока на десятилетия вперед можно лишь с уверенностью в том, что он находится под надежной защитой военных.



Военнослужащие – это люди, на которых страна может опереться в трудную минуту, кем она может по праву гордиться! Их идеалами были и остаются верность Родине, воинскому долгу, патриотизм, самоотверженность. Особые слова благодарности – ветеранам, которые продолжают активно участвовать в общественной жизни города, ведут большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, своим примером показывая, что Россия – это смелые, мужественные люди, преданно любящие свою Родину.



Желаю вам крепкого здоровья, мужества и несгибаемой воли, стабильности! Пусть ваши профессиональные знания, навыки и умения служат только миру и защите нашего государства!



Андрей БРИК, председатель Думы города Владивостока