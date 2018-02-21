Уважаемые владивостокцы!
День защитника Отечества – праздник мужества и благородства. В этот день мы чествуем не только тех, кто верой и правдой служит на благо Родины, но и тех, кто своим ежедневным трудом делает нашу жизнь стабильнее и лучше, тех, кто несет ответственность за настоящее и делает светлее наше будущее.
Желаю сильной половине человечества быть верными своему делу, беречь родных и близких, ставить великие цели, достигать новых высот и заботиться о будущем нашего любимого Владивостока.
Крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых побед и мирного неба над головой!
Виталий ВЕРКЕЕНКО, глава города Владивостока