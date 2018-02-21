Все, что было до смартфонов, – это тоже крутизна День открытых дверей объявляет музейно-выставочный центр «Ростелекома».

Завтра, 22 февраля, с 10 до 15 часов на Светланской, 59 будет организована обзорная экскурсия, сообщает пресс-служба компании. Гости музея узнают о развитии связи на Дальнем Востоке, увидят коллекцию телефонных аппаратов – от трубки Александра Белла до сотовых телефонов. Дети смогут освоить морзянку и научиться передавать информацию с помощью оптического телеграфа Кулибина.



– Мы подготовили для посетителей интереснейший рассказ о работе военных связистов и их подвигах в годы Великой Отечественной войны. Здесь можно будет увидеть более двух тысяч экспонатов, многие из которых в рабочем состоянии. К примеру, если поднять трубку шахтного телефона, то услышишь длинный гудок, словно из глубин земли, – рассказал куратор музея Борис Василькевич.



Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (423) 240-60-58. Посещение бесплатное.