Самый бронированный день календаря Боевые машины пехоты, ракетные комплексы, бронетранспортеры и другая бронированная и стреляющая боевая техника займет послезавтра центр Владивостока. Чтобы мы знали: мы всегда под защитой Вооруженных сил России.

Празднование Дня защитника Отечества в столице Приморья пройдет традиционно, и это только радует, как радует любая стабильность.



Ровно в полдень 23 Февраля начнется торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». В ней примут участие военнослужащие и ветераны вооруженных сил, воспитанники военно-патриотических клубов, руководство администраций Приморья и Владивостока.



Затем участники праздничного мероприятия пройдут на центральную площадь, где возложат цветы к стеле «Город воинской славы» в память о земляках, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.



Потом торжественная часть плавно перетечет в неформальное общение. В атмосферу праздника в центре города смогут окунуться все желающие. Здесь будет представлена выставка военной техники и вооружения соединений морской пехоты и сил береговой обороны Тихоокеанского флота, а также дивизий ПВО и ВВС Восточного военного округа. Причем детворе, как обычно, будет позволено полазать по броне и побывать внутри боевых машин.



Также на площади будет развернута неизменная полевая кухня. Более тысячи порций настоящей солдатской каши из гречки с тушенкой получат жители и гости города.



Праздничные мероприятия уже проходят по всему Владивостоку. В школах, библиотеках и военно-патриотических клубах в эти дни проводятся уроки мужества и встречи с военнослужащими и ветеранами боевых действий, также запланированы художественные выставки и спортивные состязания.



Не обойтись и без официального мероприятия – в преддверии праздника в Доме офицеров флота состоится торжественное собрание военнослужащих Владивостокского гарнизона.