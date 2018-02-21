На острие оперативного направления Николай Тригубко: Приморье всегда на острие оперативного направления

Военком Приморья о современных призывниках и важности резерва для обороны страны

На этой неделе Россия будет чествовать защитников Отечества. Традиционный праздник нынче будет отмечаться в юбилейный, сотый раз. Накануне 23 Февраля корреспондент «В» побеседовал с военным комиссаром Приморского края полковником Николаем Тригубко.

Родину защищать – не только профессия



– Николай Владимирович, в последнее время все чаще звучат заявления любителей перекраивать историю о том, что нужно отказаться от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля. Мол, накануне этой даты в России по призыву Троцкого распустили армию и выдвинули лозунг «Ни мира, ни войны». Что вы думаете на сей счет?



– Да, сейчас звучат отдельные предложения о переносе праздника на другую дату. Причины приводят разные. Что ж, значит, у нас в стране есть плюрализм мнений, что само по себе хорошо. И все же я уверен, что нынешняя дата праздника устраивает подавляющее большинство населения. Если все эти люди выскажут свое мнение, такой хор не удастся заглушить.



Я, как человек военный, считаю своим профессиональным праздником именно 23 Февраля. И хочу обратить внимание, что это не праздник мужчин как таковых, а праздник людей в погонах или носивших погоны ранее. Защитников Родины! Не все мужчины служили в армии (к тому же есть такие, кто не просто по болезни не мог нести службу, а сознательно уклонялся от этой обязанности), зато некоторые женщины с честью носили и носят военную форму. Ветераны и военнослужащие гордятся этим праздником.



– Ваша должность – военный комиссар. Военно-политический институт комиссаров просуществовал до конца 1942 года. Позже и слово «комиссар» исчезло из лексикона. А вот военкомы остались до сих пор. С чем это связно?



– «Комиссар» в переводе с французского означает «уполномоченный». Вспомните: на заре советской власти всем народным хозяйством заведовали комиссариаты. В вооруженных силах комиссары вели политическую, воспитательную работу с личным составом и выполняли функции по надзору за действиями и лояльностью командиров. Но в переломный момент Великой Отечественной войны от института комиссаров отказались: в условиях ожесточенной борьбы с захватчиками в войсках требовалось единоначалие.



Однако служба уполномоченных военного ведомства на местах осталась востребованной в мирное время. Сегодня военные комиссариаты – это представительства министерства обороны в субъектах Федерации и муниципалитетах. Военкомат осуществляет взаимодействие с государственными и местными органами власти, ведет учет людских и транспортных ресурсов. Образно говоря, является этаким мостом, соединяющим Минобороны, военные округа с гражданским обществом. Мы работаем непосредственно с населением, ветеранами, оказываем поддержку гражданам, уволенным с военной службы, и их семьям.



– Геополитическое положение Приморья влияет на вашу работу?



– Вне всяких сомнений. Приморье является для России краеугольным регионом. Сухопутная и морская границы с трех сторон плюс наличие в АТР военных баз наших так называемых партнеров накладывают свой отпечаток. Поэтому при ведении учета людских и транспортных ресурсов на территории края эта особенность учитывается в первую очередь. В связи с этим наш комиссариат самый большой в Восточном военном округе.



В Приморье расположена многочисленная группировка сил армии, авиации и флота, они уверенно прикрывают регион, да и весь Дальний Восток, от возможных посягательств извне. А военнообязанные мужчины, которые живут на территории края, являются ближайшим резервом для армии и флота в случае начала военных действий. Случись что, под ружье встанут десятки тысяч человек. Причем они сразу же окажутся на передовой. Потому что Приморье всегда было и остается, как говорят военные, на острие оперативного направления.



И пусть это звучит как избитая истина, я повторю: каждый мужчина-россиянин, считающий себя патриотом, должен быть готов встать на защиту своего Отечества. Такая готовность всегда отличала наш народ. Вспомните, как в 1941-м добровольцами на фронт уходили сотни тысяч людей, которые по возрасту уже не являлись военнообязанными…



Не время отказываться от призыва



– Сколько молодежи нынче призывают на срочную службу?



– В прошлом году в вооруженные силы отправилось менее четырех тысяч молодых приморцев. Хотя еще несколько лет назад призывников было в два раза больше. Этому факту есть два объяснения. Демографический кризис в России в конце прошлого века отзывается сегодня «недостачей» юношей призывного возраста. Но на обороноспособности страны это не сказывается. Ведь увеличилось количество военнослужащих на контрактной основе. Контрактники сейчас занимают в армии основные должности: командиров отделений, машин, расчетов, водителей тяжелой техники, разведчиков, наводчиков, связистов и т. д.



Что касается призывников, то более половины остается в родном регионе, 25–30 процентов направляются в соседние – в Хабаровский край и Амурскую область, остальные распределяются по другим территориям Дальнего Востока, чаще всего на Сахалин и Курилы. Ежемесячно каждый солдат срочной службы получает две тысячи рублей, этого хватает на лимонад и печенье, зубную пасту и лезвия.



Срочникам категорически запрещено находиться в зонах боевых действий или чрезвычайных ситуаций: за год они обязаны стать только солдатами или матросами, овладеть своей воинской специальностью. Для этого они проходят подготовку в учебных частях и подразделениях. В учебках окружного уровня их учат водить танки, бронетранспортеры, стрелять из самого сложного оружия, выживать в полевых условиях.



Еще около тысячи приморцев в прошлом году пошли служить на контрактной основе. Немало ребят остается на контракте после окончания срочной службы, также в числе контрактников выпускники гражданских вузов с военными кафедрами и пришедшие из запаса. Конечно, в первую очередь учитываются их пожелания: флот, морская пехота, сухопутные части, ПВО. Чаще всего они выбирают службу рядом с местом жительства – наличие жилья для контрактника немаловажный фактор.



На сегодняшний день армия и флот на 60 с лишним процентов укомплектованы военнослужащими контрактной службы. Части и соединения постоянной боевой готовности укомплектованы солдатами, сержантами и старшинами только из числа контрактников. Естественно, это повысило профессионализм личного состава. Но и отказываться от призыва страна не намерена, иначе мы останемся без обученного резерва.



– Может Приморье похвастать тем, что отправляет своих новобранцев в спортивные или научные роты?



– В спортроты уже много лет никого не призывают, в округах такие подразделения упразднены. Но, если юный спортсмен является членом национальной сборной, он может попасть в Центральный спортивный клуб армии.



А в научные подразделения из Приморья отправляются в среднем от двух до четырех одаренных юношей из ежегодных призывов. Эти ребята идут служить, занимаясь наукой, по согласованию с министерством образования.



– Раньше некоторые призывники изъявляли желание нести альтернативную службу. Сейчас такие встречаются?



– Да. В соответствии с законом «Об альтернативной гражданской службе» некоторые юноши из-за своих убеждений или по религиозным соображениям выбирают занятие, не связанное с оружием. Они остаются в Приморье. Краевая призывная комиссия выносит решение о замене для таких граждан военной службы на альтернативную гражданскую, а Центр занятости населения их распределяет в соответствии с поступившей разнарядкой из Минтруда. Чаще всего их отправляют работать в психиатрическую больницу под Уссурийском или почтальонами и сортировщиками почты в отдаленные села.



Офицерами не рождаются



– Вы учились в УСВУ – Уссурийском суворовском военном училище. Вот интересно, сколько его выпускников связывают дальнейшую жизнь с вооруженными силами?



– Могу сказать только по своему призыву. Я окончил УСВУ в 1988 году, и мы все до единого получили распределение в военные училища. Сейчас система изменилась: суворовцы и нахимовцы поступают в военные вузы на общих основаниях. Хотя и получают дополнительные 10 баллов при подсчете общего рейтинга. По моим сведениям, порядка 90 процентов из них становятся в дальнейшем офицерами.



– При нынешнем уровне сложности боевой техники и оружия, видимо, изучение материальной части теперь важнее физической и строевой подготовки?



– Все важно. Человек со средним образованием может изучить вооружение и военную технику за два года. Офицер же должен быть готов ко всем тяготам и лишениям, ведь служба может проходить и в суровых климатических условиях, и в зоне боевых действий.



В пору моей юности суворовцы учились два года, сейчас обучение длится семь лет. При этом суворовские училища по уровню предлагаемых знаний превосходят самые престижные гимназии. За это время курсанты становятся физически и психологически подготовленными, дисциплинированными – мужчинами, закаленными на преодоление трудностей. И убежденными патриотами. А теперь посчитайте: семь лет среднего, суворовского, плюс пять лет высшего военного образования. Не зря наши офицеры по всем характеристикам превосходят своих коллег из других стран.



Взять, к примеру, моего сына. Он окончил УСВУ и сейчас учится в Череповецком высшем военном инженерном училище радиоэлектроники. У него склонность к физико-математическим наукам, он участвовал в общероссийских олимпиадах. Но если бы не суворовская подготовка, овладевать знаниями в радиоэлектронике, автоматизированных системах управления, компьютерных комплексах да еще изучать несколько иностранных языков на уровне переводчика ему было бы крайне сложно.



За проявленную доблесть и отвагу…



– Зато вам самому еще лейтенантом довелось побывать в горячих точках…



– Службу я начинал в Ленинградском военном округе, где в поселке Каменка базировалась миротворческая бригада. Вот там я принял мотострелковый взвод и с ним выполнял миротворческую миссию в городе Цхинвали. Нашей задачей было не допустить кровопролития между народами Южной Осетии и Грузии. Второй раз служить в Южной Осетии мне довелось в 1996–1997 годах.



Но основные военные события в моей службе связаны с первой чеченской кампанией. В январе 1994-го принимал участие в новогоднем штурме Грозного. Наша бригада заходила со стороны Ханкалы. Навстречу нам пробивалась мотострелковая бригада из Майкопа. Там же, в Чечне, уже старшим лейтенантом принял роту. Воевать довелось в самый тяжелый период войны. Причем война была каждые сутки – день и ночь на передовой. В этих боях гибли и получали ранения мои боевые товарищи. За участие в тех событиях приказом командования был награжден медалью «За отвагу».



– Большое спасибо за интервью, товарищ полковник!



– Пользуясь случаем, от всей души поздравляю всех действующих военных и ветеранов Вооруженных сил РФ с их профессиональным праздником!



Хотелось бы также отметить, что в 2018 году, 7 апреля, отмечается еще один юбилей: 100 лет со дня образования местных органов военного управления – военных комиссариатов. Поздравляю всех сотрудников военкоматов и наших ветеранов с этой знаменательной датой.

Справка «В»

Николай Тригубко, 46 лет. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Рокоссовского в Благовещенске в 1992 году. Служил в частях Ленинградского военного округа, выезжал в горячие точки. С отличием окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ. В 2003 году получил назначение на Дальний Восток, служил в оперативном отделе штаба округа. С 2006 года по настоящее время проходит службу на командных должностях военного комиссариата Приморья.