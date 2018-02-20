Между нами тает лед? США ищет любые возможности для преодоления кризиса в российско-американских отношениях

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс решил вместе с другими православными приморцами соблюдать условия наступившего строгого поста. То есть ограничить себя в еде.

Как рассказал корреспонденту «В» сам Майкл Кийс, он в этом году во Владивостоке погружался в крещенскую купель во льду Амурского залива. Наблюдая за купающимися в ледяной воде горожанами, генконсул сделал вывод, что русским не страшны никакие холода. Поэтому готов подключиться и к другим православным традициям, например, продержаться на диете в ходе великого 40-дневного поста. Кстати, он и в Соединенных Штатах периодически постился. Так почему бы и на российской земле не повторить?



– Мне кажется, это хороший опыт, потому что помогает посмотреть на внутренний мир россиян, – не сомневается Майкл Кийс.



Поводом для нашей беседы стала недавняя поездка дипломата по северо-западным территориям Америки. И хотя сотрудник Госдепа впервые посетил штаты Вашингтон и Аляску, это был не столько ознакомительный, сколько рабочий визит. И совершался он в интересах российского Дальнего Востока.



– На протяжении почти двух недель у меня продолжалась поездка в города Сиэтл, Джуно, Анкоридж, Ном, Фэрбанкс и Денвер, – рассказал Майкл Кийс. – Местных жителей она удивила, поскольку гости их посещают в летние месяцы, а не студеной зимой.



Задача у меня была одновременно простой и необычайно сложной: способствовать возвращению американского бизнеса и привлечению американских туристов на Дальний Восток России. Правительство США считает, что российско-американские отношения переживают тяжелейший период в своей истории. И это не в интересах наших стран. Наши контакты достигли дна. Сейчас необходимо оттолкнуться от него и двигаться вверх навстречу друг другу. Американская сторона ищет любые возможности для преодоления кризиса и определения точек соприкосновения, которые бы отвечали национальным интересам наших государств.



Я взял на себя ответственность и на каждой своей встрече в городах северо-западной Америки приглашал своих соотечественников во Владивосток и другие города Тихоокеанской России. Рассказывал, как далеко вперед шагнул регион по сравнению с 90-ми годами прошлого века. Возможно, уже в ближайшие месяцы на Дальний Восток приедут первые делегации. Конечно, генеральное консульство США во Владивостоке окажет им максимальную поддержку. Даже на стадии планирования. Мы готовы подсказать, с кем встречаться, где остановиться, что посмотреть. Чтобы каждый такой визит был максимально плодотворным как для американской, так и для российской стороны.



Конечно, американских предпринимателей интересует в первую очередь возможность ведения бизнеса в России. Я рассказывал о тех усилиях, которые прикладывает правительство РФ для создания комфортных условий в регионе для иностранных инвесторов. Москва эти территории считает стратегическими в своей политике и экономике. В этом направлении РФ есть чем гордиться: свободный порт Владивосток, территории опережающего развития, налоговые льготы и устранение административных преград, безвизовый въезд на восемь суток для иностранцев и многое другое.



Не случайно в работе третьего Восточного экономического форума во Владивостоке принял участие губернатор Калифорнии. Вместе с ним во Владивостоке находилось около 40 представителей разных компаний американского бизнеса, которые собираются работать на Дальнем Востоке России. Как бы их коллегам с Аляски и из Вашингтона не опоздать.



Думаю, что никто не останется равнодушным от знакомства с Дальним Востоком. Мне повезло: я посетил все девять субъектов этого округа. Некоторые вещи просто ошеломляют. Технопарки, кампусы университетов, филармонии, краеведческие музеи и театры, природные парки и заповедники. И, конечно, приморский филиал Мариинского театра.

Несмотря на антироссийские санкции и ответные меры РФ, на Дальнем Востоке успешно работают американские компании или российские предприятия используют франшизу. Лидерами являются «Эксон Нефтегаз Лимитед», «Катерпиллер», KFC и многие другие компании из США.



Санкции против России пока будут сохраняться в энергетике, финансах, оборонном секторе. Это связано с уровнем выполнения Минских соглашений. Но для других отраслей открыта широкая дорога к сотрудничеству. И если кто-то из американских производителей начнет вкладываться в экономику Тихоокеанской России раньше других, то у него будут заметные преимущества. Я рассказывал о перспективах в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве, кораблестроении и зеленой энергетике в Приморье.



Отдельной темой моих переговоров стала проблема приграничного транспортного сообщения. Сейчас оно осуществляется на уровне редких воздушных или морских чартеров. Кстати, самый первый исторический перелет через Берингов пролив состоялся ровно 30 лет назад, в 1988 году, между Номом на Аляске и Провидением на Чукотке. Потом почти десятилетие осуществлялись рейсы между нашими территориями, наиболее популярным из которых был маршрут Сиэтл – Анкоридж – Магадан – Владивосток.



Хочу отметить, что у Владивостока на западном побережье США имеются три города-побратима – Сан-Диего, Такома (вблизи Сиэтла) и Джуно. В Джуно у меня состоялась встреча с губернатором Аляски Биллом Уокером, с руководством ассоциации городов-побратимов. С чем это связано? Настала пора активизировать эти отношения. Для начала надо обменяться с российскими коллегами планами будущих мероприятий в этом и следующем году.



Мне показался интересным опыт Аляски. В аэропорту Джуно открылась выставка, посвященная побратимским отношениям двух столиц – Аляски и Приморья. Им уже исполнилось четверть века.



На выставке представлены книги и журналы о Владивостоке и его жителях, исторические фотографии, памятные сувениры, газетные публикации тех лет – они являются свидетельством развития отношений на современном этапе между нашими народами. На одном из снимков запечатлен момент посещения Джуно делегацией из приморской столицы во главе с тогдашним мэром Евгением Блиновым. Любой прилетающий в Джуно или улетающий сразу же узнает о Владивостоке.



Необходимо также расширять контакты в области культуры, образования, спорта, экологии и защиты биоразнообразия в приграничных морях. Ведь есть же прекрасный опыт у российских пограничников и американской береговой охраны по совместной защите морских животных в Чукотском и Беринговом морях. Опыт, достойный уважения и распространения. Во Владивостоке у здания Феско-холла есть памятник «Три кита», который изваяли в городе Ном на берегу Берингова моря и подарили жителям города на берегу Японского моря. Он посвящен спасательной операции, которую провели моряки Приморья и жители Аляски, пытаясь вывести из ледового плена на чистую воду трех касаток.



Или другой пример. В штате Колорадо работает театральная труппа, которая начала сотрудничество с драматическим театром имени Горького во Владивостоке еще в 1993 году. У них был совместный проект. Так, главный режиссер театра Ефим Звеняцкий ставил «Гамлета» и другие пьесы на двух языках, они пользовались большой популярностью. Почему бы 25 лет спустя не возродить это прекрасное начинание?



Население России и Америки на берегах Тихого океана живут на знаковом рубеже. Природные и климатические условия закалили этих людей. Они демонстрируют самые лучшие человеческие качества – дружелюбие, гостеприимство, терпимость, желание выполнять самую непосильную задачу для получения результата, готовность всегда прийти на помощь. Люди веками противостоят стихии в этих местах. И иначе нам вести себя нельзя.



Народная дипломатия первой должна прийти на помощь государственным чиновникам наших стран. К сотрудничеству я призывал жителей штатов Аляска, Вашингтон и Колорадо. И с таким же призывом обращаюсь к дальневосточникам-россиянам. Только общими усилиями можно добиться максимального результата.