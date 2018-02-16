Каждый олень желал бы знать, где сидит охотник Восемь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны не выходят крупнобюджетные блокбастеры или долгожданные релизы, но каждая новинка по-своему увлекательна и, уверен, найдет своего зрителя.

«Убийство священного оленя» (18+)



Талантливый кардиохирург Стивен живет счастливо с женой Анной. У них двое прелестных детей. Этой семейной идиллии угрожает призрак из прошлого, которое Стивену больше не под силу скрывать.

Фильм – обладатель золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля за лучший сценарий.



«Призрачная нить» (16+)



В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

«Недруги» (18+)



Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты вынужден убивать, ты превращаешься в зверя… После долгих лет войны он дышал злобой, проклинал краснокожих, в каждом из них видел врага. На исходе войны капитан Блокер получает приказ доставить на родину в Монтану умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев через земли, где обитают враждебные племена и скрываются беглые преступники, где за каждым камнем поджидает смертельная опасность. Где-то на пути к отряду Блокера пристает обезумевшая от горя вдова, на глазах которой команчи убили ее детей. Эта встреча меняет все…



«Журналист» (16+)



С просьбы соблазнительной незнакомки разобраться в нераскрытом убийстве ее мужа начинается неприятная история сексуальной одержимости и шантажа, которая может стоить журналисту Портеру Рену его работы, семьи и даже жизни.



«Поезд на Париж» (16+)



В центре сюжета события, произошедшие ранним вечером 21 августа 2015 года, когда весь мир, затаив дыхание, наблюдал за предотвращением террористической атаки в скоростном поезде № 9364 тремя бравыми молодыми американцами, которые в это время путешествовали по Европе.



«Муми-тролли и зимняя сказка» (6+)



Необыкновенная история происходит в долине муми-троллей – волшебной стране, где живут эти сказочные персонажи. Муми-троллю не спится, и вместо спячки он решает познакомиться с зимой. Встречая странных существ, блуждающих по заснеженной долине муми-троллей в зимнем сумраке, главный герой пытается узнать, кто же такой этот чудесный гость – Рождество…



«Мы – Х» (16+)



«Постоянно спрашивая, почему я здесь и что я делаю в этом мире, я будто бы ищу причину для смерти. Вот почему я играю на барабанах так, будто никакого завтра не существует», – говорит в начале фильма Есики Хаяси, сооснователь одной из главных рок-групп Японии – X Japan.



В фильме рассказывается о чести, достоинстве, попытках выйти на западный рынок и о том, что в любые моменты жизни ты должен быть готов к тому, чтобы выполнить волю императора. Все критики наперебой хвалят группу, ненадолго появляющиеся Стэн Ли, Джин Симмонс и Мэрилин Мэнсон склоняют голову в почтении, фанаты без ума от них. Но на самом деле этот фильм не об успехе и о том, как достичь в жизни всего, что хотел.



«Махнем на Луну!»



Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его куриные мозги окажутся как нельзя кстати.