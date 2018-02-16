«Тигры» порвали «чертей» В рамках проходящего сейчас на Кипре открытого турнира на Кубок Футбольной национальной лиги (ФНЛ) владивостокский «Луч-Энергия» во втором туре разгромил московский клуб «Чертаново» – 3:0. Счет мог быть гораздо больше, но наши футболисты не реализовали два пенальти.

Приморский коллектив на голову превосходил столичную команду, которая на чемпионате страны во втором дивизионе лидирует в группе «Центр».



Первый мяч в воротах «чертей» (так себя именуют игроки «Чертаново») побывал уже на 16-й минуте. Наш нападающий Руслан Гордиенко на половине поля соперника, получив с левого фланга выверенную передачу от коллеги по линии нападения Ивана Столбового, ворвался в штрафную площадку и с ходу пробил в дальний угол – 1:0. «Желто-синие» продолжали давить соперника, прерывали все контратаки москвичей уже в центре поля, максимально долго владели мячом.



На 42-й минуте матча отличился полузащитник приморцев Кирилл Марущак. Но ассистировал ему нападающий Амир Бажев, который сделал навес с угла штрафной площадки. Мяч летел верхом, и Кирилл едва заметным касанием головы переправил его в ворота, тем самым удвоив преимущество «Луча», – 2:0. Этим точным пасом Амир реабилитировался за ранее пробитый мимо ворот 11-метровый.



А окончательный итог этой встречи установил Ишхан Гелоян, четко реализовавший пенальти в самом начале второго тайма за грубую игру «чертей». Это случилось на 47-й минуте – 3:0. При этом главный судья Ранэль Зияков из Набережных Челнов на 46-й минуте также назначил 11-метровый в ворота «Чертаново». Но удар нашего атакующего защитника Сергея Цуканова сумел отразить вратарь москвичей.



Футболисты «Луча» сделали серьезную заявку на выход в полуфинал Кубка ФНЛ-2018 из своей группы «В». Сегодня, 16 февраля, они встретятся с «Тамбовом», одним из лидеров в чемпионате первой лиги. Нашим землякам достаточно будет сыграть вничью, чтобы пробиться в следующий этап турнира. Объясним почему. Тамбовские футболисты также один матч выиграли у «Мордовии» – 2:1 и в одной игре с «Чертаново» разошлись миром – 0:0. А вот у дальневосточников ничья с командой из Саранска была с обилием голов – 2:2. Благодаря пяти забитым в ворота соперников мячам «желто-синие» лидируют в своей подгруппе.



После двух туров определился только один полуфиналист: в группе «А» латвийский клуб «Рига» одержал две победы и уже недосягаем для соперников. В группе «С» наиболее реальные шансы на прохождение в следующую стадию турнира у ярославского «Шинника». В группе «D» сразу два клуба претендуют на полуфинал – это «Урал» из Екатеринбурга и «Спартак-2» из Москвы.