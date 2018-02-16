«Адмирал» протестировал «Сахалин» Несмотря на месячный перерыв в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги из-за проведения Олимпийских игр в Пхенчхане, игроки «Адмирала» продолжают активно тренироваться. В ходе подготовки к весенней части турнира наша команда на этой неделе провела два товарищеских матча против ХК «Сахалин» на льду «Фетисов-арены».

«Сахалин» – единственный в России клуб, который выступает не на чемпионатах своей страны, а в соревнованиях Азиатской хоккейной лиги (АХЛ). Причем сражается довольно успешно, два последних года (в 2016-м и 2017 годах) завоевывая серебряные медали. Этот турнир АХЛ тоже приостановился на месяц из-за зимней Олимпиады, поскольку клубы Японии, Республики Корея и Китая делегировали своих игроков в национальные сборные.



На первый товарищеский матч против «Сахалина» тренерский штаб «Адмирала» заявил сразу пятерку игроков из молодежной команды «Тайфун», выступающей в Уссурийске. В главной хоккейной команде Приморья впервые сыграли Алексей Сгибнев, Константин Калинин, Сергей Гончарук, Глеб Зайцев и уроженец нашего края Руслан Гейдаров. Кроме того, на льду появились оправившиеся от травм Виктор Александров, Дамир Жафяров и Даниил Курашов. Место на последнем рубеже занял Никита Серебряков.



Когда молодежная пятерка находилась на льду, гости открыли счет, отличился Владимир Логинов.



«Адмирал» отыгрался на второй минуте второго периода. Счет сравнял Владимир Бутузов с подачи Максима Козакова. Вторая победная шайба в ворота «Сахалина» влетела в начале третьего периода. Ее записал на свой счет 18-летний хоккеист из фарм-клуба «моряков» Глеб Зайцев, ему ассистировал «взрослый» хоккеист Кирилл Воронин.

В повторном матче островитяне взяли реванш. В первом периоде зрители голов не увидели, несмотря на то что «моряки» в три раза чаще бросали по воротам соперника. Во втором игровом отрезке гости открыли счет усилиями Михаила Климчука. После пропущенной шайбы «Адмирал» окончательно взял инициативу в свои руки и практически не покидал зону соперника. Сравнять счет удалось лишь на 50-й минуте, отличился Денис Ковалев.



Все решилось в овертайме, в котором соперники поочередно выстояли в меньшинстве. В итоге удача улыбнулась гостям. Дубль оформил Михаил Климчук.



«Адмирал» продолжает тренировочный сбор во Владивостоке. Официально чемпионат Континентальной хоккейной лиги возобновится 26 февраля. Нашим землякам предстоит выездная игра в Хабаровске с «Амуром».