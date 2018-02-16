Тренеру «Востока» подарили на день рождения победу Завершилась вторая выездная серия игр у команды «Восток» из Арсеньева в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Наш клуб два поединка подряд провел в минувшие выходные дни в Новосибирске.

«Сибсельмаш-2» хоть и находится в группе аутсайдеров, но дома играет максимально собранно и всегда нацеливается на победу. Предпочтение отдается комбинационным действиям.



В первом поединке хозяевам удалось навязать свою игру, сбивая скорости дальневосточников. Сибиряки победили со счетом 3:2. Справедливости ради отметим, что шансов на победный результат у них было еще больше. Но им не удалось реализовать пенальти, а в одном случае оранжевый мяч угодил в штангу. Да и удалений у наших хоккеистов из-за нарушений правил было значительно больше. Оба гола в нашей команде с игры забил Павел Корев.



Повторная встреча стала полной противоположностью предыдущей игре. «Восток» сделал определенные выводы из поражения. Поэтому прямо со стартового свистка арбитра наши земляки атаковали хозяев большими силами. Упор был сделан на максимальные скорости, из-за чего «машиностроители» элементарно не поспевали за «авиастроителями». На перерыв команды уходили при счете 0:4. Клуб Новосибирска был вынужден даже поменять вратаря. Но и это не спасло их от крупного поражения. Во втором тайме преимущество Арсеньева было уже не столь заметно, но и его наши земляки выиграли – 1:2. Финальный свисток зафиксировал на табло 1:6. У главного тренера «Востока» Валерия Лежнина в воскресенье был день рождения, поэтому дальневосточники сделали своему наставнику отличный подарок.



После 10 туров и 20 матчей наши земляки сейчас находятся на третьем месте. У них 36 очков. На первом и втором местах расположились «Саяны» из Хакасии и «Енисей-2» из Красноярска, у которых соответственно 52 и 36 очков. Но оба лидера провели на один тур (и две игры) меньше.



Предстоящие для «Востока» домашние матчи станут во многом определяющими в нынешнем сезоне. В ближайшие выходные «авиастроители» принимают коллектив из Абакана. Эти поединки покажут, насколько серьезно соперник готов побороться за золотые медали. Следом к нам наведаются спортсмены из енисейской дружины. Скорей всего, спор пойдет за итоговое второе место в нынешнем первенстве. Ведь даже занимающий четвертую позицию «СКА-Нефтяник-2» из Хабаровска, имея в наличии 28 очков при 20 матчах, вряд ли уже сможет вмешаться в это противоборство за медали.



Чтобы серебро стало синицей в руках, в Арсеньеве необходимо выигрывать минимум в трех матчах из ближайших четырех. Причем двойная победа нужна именно над красноярскими хоккеистами.