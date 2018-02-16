Не надо тут бибикать! Водители, с вами не случалось такого? Ведете машину, движение спокойное, дорога ровная, вы полностью в себе уверены, придерживаете руль мизинцем, ничто не предвещает беды, как вдруг громкий сигнал клаксона, вы вскидываетесь, хватаетесь за руль, взгляд резко по зеркалам. В них никого. Что? Откуда? Зачем? А это радио – таким звуком начинается много рекламных роликов.

Хуже всего, когда сигнал звучит в пробке, когда и так внимание приходится удерживать сразу на многих вещах. Например, утром в районе фуникулера, когда с Некрасовской поворачиваешь на Суханова. Кто-то слева, кто-то справа, впереди, сзади. Вроде все и плетутся как черепахи, но плотность такая, что от кузова до кузова расстояние надо в миллиметрах вычислять. Пять или шесть автомобильных очередей вливаются в две полосы. Едешь, чуть ли не примыкая к подпорной стенке, в крайнем правом ряду, и все, кто слева, пытаются влезть в твою полосу, теснят тебя к бетонным плитам. Ты смотришь, чтобы везде была приемлемая дистанция. Нервы напряжены… И тут раздается сигнал. Первая реакция – нажать на тормоз. Быстро по сторонам – ничего. Оказывается, твое внимание пытались привлечь назойливые рекламщики.



Известно, что реклама на ТВ, радио всегда громче, чем остальной эфир. Если вы смотрите телевизор, особенно ночью, перед сном, клюя носом, то часто вздрагиваете именно в момент, когда начинается рекламный блок. Это такой способ завладеть вниманием, чтобы даже глухие услышали, какие товары им нужно купить.



Я бы назвал такие методы нечестной, и даже опасной, игрой. Когда управляешь автомобилем, внезапный клаксон – это самый неприятный из возможных звуков. Мне говорили, что есть еще ролики, где ставят звук столкновения, бьющегося стекла и прочее. Сам не слышал, но это высший пилотаж хамства. Да и просто специально запоминаешь товар, который предлагают купить под аккомпанемент клаксона, чтобы никогда и ни при каких условиях его не брать.



У меня большая просьба, даже совет людям, которые создают аудиорекламу: не используйте сигнал клаксона и другие звуки-будильники. Во-первых, это сильно отвлекает от управления транспортным средством. Во-вторых, это неэффективно с точки зрения продвижения продукта, который с первых же секунд будет вызывать стойкие и крайне негативные ассоциации.