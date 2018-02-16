На валютную ипотеку за год решился лишь один заемщик 12 тысяч договоров по ипотечному жилищному кредитованию (ИЖК) на сумму 24,6 млрд рублей заключено с приморскими новоселами в 2017 году. Это абсолютный рекорд в Дальневосточном федеральном округе.

Всего же региональный рынок ИЖК вырос за год почти на 40 процентов и достиг своего рекордного показателя – 100 млрд рублей.



– Средняя процентная ставка по рублевым ипотечным кредитам в ДФО за 2017 год снизилась на 2,1 процентного пункта и составила 10,6 процента, при этом в декабре этот показатель опустился до рекордно низкого значения – 9,7 процента, – рассказала Виктория Сергеева, сотрудник пресс-службы Дальневосточного главка Центрального банка РФ. – За год жители региона оформили почти 47 тысяч ипотечных кредитов. Из девяти субъектов ДФО больше всего кредитов было предоставлено в Приморском крае.



В тройку лидеров ипотечного жилищного кредитования также входят Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край. Не пользуется популярностью у жителей ДФО валютная ипотека: за прошедший год в регионе выдан только один кредит в иностранной валюте.



Что касается просроченной задолженности по ипотеке, то ее уровень остается стабильно низким – менее 1 процента.