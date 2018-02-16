Умный? Приди и докажи! Сборная команда Владивостока выступит на чемпионате России по «Брейн-рингу». В субботу, 17 февраля, шесть умников и умниц отправятся в столицу нашей родины, чтобы сразиться с командами из других городов.

Игра «Брейн-ринг» возвращается на российское телевидение. Полюбившаяся многим программа исчезла из эфира отечественных телеканалов еще в декабре 2013 года. Но продолжила свое существование на ТВ других стран – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Украины. Теперь «Брейн-ринг» обретет новую жизнь в эфире НТВ, первый выпуск игры можно будет увидеть уже в начале марта. Ведущим интеллектуальных состязаний на главном ринге страны по-прежнему остается известный знаток, телевизионный режиссер и продюсер Андрей Козлов.



– Мне приятно, что мы смогли попасть в структуру нового НТВ, – признался в интервью телеканалу Андрей Козлов. – Самое главное изменение «Брейн-ринга» – в аудитории. Мы надеемся, что сейчас у телеэкранов окажутся те люди, которые родились в год, когда «Брейн-ринг» впервые вышел в эфир. Я обещаю, что это будет захватывающее зрелище!



Напомним, что впервые «Брейн-ринг» вышел на телеэкраны 28 лет назад – 18 мая 1990 года на Центральном телевидении СССР. Сейчас это целое социальное движение: около полумиллиона человек на постоянной основе играют в «Брейн-ринг» как в России, так и за рубежом. Для съемок новой телеверсии игры была приглашена и команда из Владивостока.



– Чемпионат России – это очень серьезное испытание, – считает Евгений Кан, капитан сборной Владивостока по «Брейн-рингу». – Против нас будут играть 19 сильнейших команд из различных городов страны. Мы тоже постарались взять самых сильных игроков, но, к сожалению, времени на подготовку у нас было очень мало. Тем не менее надеюсь, что мы сможем показать достойный результат.



Запись поединков будет проходить четыре дня – с 20 по 23 февраля.



Кстати, у читателей «В», которые хотели бы поучаствовать в интеллектуальных играх, проводимых во Владивостоке, есть уникальная возможность принять участие во втором турнире на кубок Дальнего Востока, который пройдет 7 и 8 апреля в кампусе ДВФУ.



– Команды могут приводить с собой болельщиков и запасных игроков, – подчеркнул Евгений Кан. – В играх примут участие не только «взрослые» команды, но и студенческие и школьные. Для каждой возрастной категории предусмотрены свои конкурсы и призы. Кроме владивостокских команд за кубок будут бороться знатоки из других городов региона. Уже заявилось по две команды из Хабаровска, Южно-Сахалинска и Уссурийска.



Всего на фестивале ожидается участие более 60 команд. Соревнования будут проходить как по игре «Брейн-ринг», так и по спортивному аналогу «Что? Где? Когда?» и «Своей игре».

Справка «В»

Игра «Брейн-ринг» – это поединок двух команд, по шесть человек в каждой. Они соревнуются в том, кто быстрее ответит на задаваемый вопрос. На раздумье отводится лишь 20 секунд, но ответ надо дать как можно раньше, чтобы опередить соперника. За правильный ответ эрудиты получают одно очко. Бой ведется до пяти. Победитель двух финальных поединков получает возможность выступить в следующей игре турнира. В качестве приза триумфаторы будут награждены кубком России.