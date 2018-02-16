Ярмарки сотнями считают Более 200 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест планируется провести в Приморье в нынешнем году, сообщила пресс-служба края. В их числе – общегородские ярмарки в Уссурийске и Владивостоке, которые, по замыслу организаторов, смогут посетить не менее 2 тысяч человек, нуждающихся в работе.

Ярмарки вакансий – это наиболее масштабные профориентационные мероприятия. По мнению специалистов, такой формат привлекателен и для тех, кто ищет работу, и для работодателей.



– Соискатель может презентовать себя работодателю, задать вопросы об условиях труда, зарплате, возможностях профессионального роста, узнать о социальных гарантиях. Кадровые службы, в свою очередь, получают возможность лично пообщаться с потенциальным работником. Такое знакомство – наиболее короткий путь решения кадрового вопроса, – уверяет начальник департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева. – Так, на общегородской ярмарке, прошедшей в конце ноября 2017 года во Владивостоке, побывало более 1,5 тысячи безработных – жителей не только краевого центра, но и других муниципальных образований. Работодатели предложили безработным более 200 различных вакансий.



В Приморском крае популярны специализированные ярмарки рабочих мест. Здесь работу предлагают соискателям, которым в силу разных причин трудно выдерживать конкуренцию на рынке труда. Выпускники учебных заведений, не имеющие опыта работы, пенсионеры, желающие возобновить трудовую деятельность после ухода на заслуженный отдых, люди предпенсионного возраста, лишившиеся работы, безработные с инвалидностью, женщины, которые долгое время не работали, воспитывая детей, – такие соискатели нуждаются в особом подходе сотрудников центров занятости.