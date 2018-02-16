О серой зарплате просят сообщить на телефоны горячей линии Во Владивостоке продолжается планомерная работа по снижению неформальной занятости, легализации серой заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, сообщили в пресс-службе мэрии.

Такую деятельность проводят члены межведомственной рабочей группы при администрации города. В ее составе – представители муниципалитета, Центра занятости населения, налоговой инспекции, Пенсионного фонда, Государственной инспекции труда в Приморском крае, прокуратуры и других ведомств.



Совместной работой всех членов комиссии в 2015 году выявлено и трудоустроено 7009 экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и не осуществляющих трудовую деятельность. В 2016 году было трудоустроено уже 10011 таких граждан, в 2017-м – 16218.



22 марта состоится очередное заседание рабочей группы. На нем будут заслушаны отчеты о работе в минувшем году и сформирован план работы на 2018-й.



В план работы войдут мероприятия, которые уже доказали свою эффективность. В их числе – проведение в городе месячников по легализации трудовых отношений, проведение анкетирования населения по вопросам неформальной занятости, проведение разъяснительной работы с работниками и работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства и другие мероприятия.

Справка «В»

Открыты телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости, серой зарплаты и заработной платы ниже установленного размера:



– в Государственной инспекции труда в Приморском крае, тел.: 226-96-63, 226-89-38;

– в администрации города Владивостока, тел.: 2614-444, 2614-485;

– в КГБУ «Приморский центр занятости населения», тел. 226-74-82.