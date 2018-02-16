Горожан приглашают собрать автомат и сразиться в рукопашном бою
В субботу, 17 февраля, в городском Дворце детского творчества пройдет Клуб выходного дня для детей и родителей, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
В преддверии 23 Февраля у всех желающих будет прекрасная возможность посетить спортивные мастер-классы. Всех гостей ожидает следующая программа:
12.30 – регистрация участников,
13.00 – открытие Клуба выходного дня,
13.15 – 15.00 – работа мастер-классов:
– «Стрельба из пистолета»,
– «Сборка-разборка автомата»,
– «Военная медицина»,
– «Рукопашный бой»,
– «Спортивный туризм»,
– «Создание воздушного змея».
Клуб выходного дня в муниципальном ДДТ будет работать с 13 до 15 часов по адресу: Океанский проспект, 43, административный корпус.
Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 245-68-59, 8924-234-33-53.