Горожан приглашают собрать автомат и сразиться в рукопашном бою В субботу, 17 февраля, в городском Дворце детского творчества пройдет Клуб выходного дня для детей и родителей, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

В преддверии 23 Февраля у всех желающих будет прекрасная возможность посетить спортивные мастер-классы. Всех гостей ожидает следующая программа:



12.30 – регистрация участников,

13.00 – открытие Клуба выходного дня,

13.15 – 15.00 – работа мастер-классов:



– «Стрельба из пистолета»,

– «Сборка-разборка автомата»,

– «Военная медицина»,

– «Рукопашный бой»,

– «Спортивный туризм»,

– «Создание воздушного змея».



Клуб выходного дня в муниципальном ДДТ будет работать с 13 до 15 часов по адресу: Океанский проспект, 43, административный корпус.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 245-68-59, 8924-234-33-53.