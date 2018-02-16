В библиотеке БУК поделятся секретами дрессировки Встреча «Усы, лапы и хвост на страже России» с клубом служебного собаководства и его подопечными – собаками, которые охраняют границу и обеспечивают безопасность страны, состоится в эту субботу, 17 февраля, в 14 часов в муниципальной молодежной библиотеке БУК (ул. Светланская, 55).

– Четвероногие «специалисты» помогают находить опасные грузы на таможне, следят за безопасностью в аэропортах и на вокзалах, охраняют границы России и спасают людей вместе с сотрудниками МЧС, – рассказали специалисты Владивостокской библиотечной системы. – Мы пригласили гостей из клуба служебного собаководства, чтобы они рассказали о своей работе, поделились секретами дрессировки, как им удается из маленьких и неуклюжих щенков вырастить настоящих героев.



На встречу придут кинологи Евгений Чижов – представитель клуба служебного собаководства и его немецкая овчарка Диана, Евгений Комягин – представитель Пограничного управления ФСБ с бельгийской овчаркой Айтой и Эльвира Лебедева – сотрудник таможенного управления со своим подопечным – русским спаниелем Лаки.

На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.