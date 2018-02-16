В обновленном Генплане – ВКАД и мост с Эгершельда на мыс Чуркина Администрация Приморского края опубликовала постановление об утверждении изменений в Генплан Владивостока, сообщили в пресс-службе мэрии.

Генеральный план города – это основной градостроительный документ, согласно которому происходит территориальное планирование и концепция развития Владивостока. Генплан состоит из графической, проектной, текстовой части и рассчитан на несколько лет вперед. В документе указаны функциональные территории города: общественно-деловые, рекреационные, жилые, производственные и другие. Для каждой есть свой список существующих и планируемых объектов. В обновленный Генплан также вошли такие объекты инфраструктуры, как Владивостокская кольцевая автодорога (ВКАД) и новый мост с Эгершельда на мыс Чуркина.



Подготовку изменений в Генплан проводил омский институт территориального планирования «Град». Специалисты работали с 2016 года. А в октябре 2017-го в актовом зале администрации Владивостока и на островных территориях города в течение нескольких дней проходили публичные слушания. На них свое мнение и идеи могли озвучить жители краевого центра.



Кроме того, целый ряд замечаний и предложений внесла мэрия. Так, среди предложений – сохранить преемственность с ранее утвержденным Генеральным планом Владивостокского городского округа, что жизненно необходимо и позволяет сохранить исторически сложившийся облик города, а также гармонизировать уже возведенные объекты с планируемыми. Еще одним важным моментом, на котором настаивали специалисты мэрии, является сохранение в городе зеленых насаждений.



Напомним, что кроме Генплана в будущем должен быть принят еще один важный для развития города документ – изменения в Правила землепользования и застройки. Его должен утвердить департамент градостроительства администрации Приморья, отметили в пресс-службе муниципалитета.