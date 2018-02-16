Открыть спуск к остановке «Некрасовская» планируют в ближайшие дни Во Владивостоке завершается ремонт надземного пешеходного перехода в районе Некрасовского путепровода, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядная организация «ВекторСтрой» завершила монтаж железобетонных конструкций лестничного схода взамен поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия. Строители заменили поврежденную опору и укрепили существующие, провели усиление опор и несущих балок стальными поясами, смонтировали монолитные ступени лестничного схода, обработали все бетонные изделия защитными составами Emaco, а ступени заасфальтировали холодными асфальтобетонными смесями, рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города. В настоящее время завершается установка металлического кованого ограждения.



Лестничный сход будет открыт для движения пешеходов после окраски ограждения и наведения санитарного порядка, уточнил представитель управления.