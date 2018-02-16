Будущих директоров городских школ погружают в профессию в школе № 13 молодые педагоги приступили к прохождению первого модуля программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании», сообщили в пресс-службе мэрии.

Среди слушателей – участники и победители профессионального конкурса «Молодой специалист года» последних лет: Татьяна Дворецкая (лицей «Технический»), Александр Семочкин (школа № 21), Лилит Арутюнян (гимназия № 2), Любовь Точеная (школа № 56), Максим Кильчевский (школа № 25). В марте к программе присоединятся воспитатели и педагоги дополнительного образования.



Образовательная программа «Менеджмент в образовании» разбита на несколько блоков, которые будут реализованы до конца года. Разработали ее доктора педагогических наук профессора кафедры теории и методики профессионального образования ДВФУ Светлана Машовец и Наталья Москвина.



В приветственном слове к учителям Марина Фролова, начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования, отметила, что управление как сфера профессиональной деятельности требует развития целого ряда особых компетенций. Уже в ходе обучения молодым специалистам необходимо научиться применять на практике полученные знания. Для этого для них с сентября будут организованы стажировки в образовательных учреждениях города.



В первый день слушатели программы обсудили проблемы современного образования, наличие внешних и внутренних ресурсов для преодоления трудностей.

Справка «В»

Кадровый резерв муниципальной системы образования Владивостока сформирован в 2017 году. Он объединяет более ста молодых педагогических работников школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Это специалисты, которые достигли определенного профессионального успеха, проявляют здоровые амбиции и готовность учиться новой профессии.