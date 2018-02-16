Каникулы – вопрос для референдума 18 марта нынешнего года по всему Приморью пройдет «Школьный референдум», в рамках которого, как сообщила пресс-служба края, мамы и папы школьников смогут высказаться по различным вопросам обучения детей.

Родителям предложат ответить, к примеру, на вопрос, следует ли перенести в крае начало учебного года с 1 сентября на 15-е (напомним: в Приморье действует активная группа общественности, настаивающая, что заканчивать учебный год в нашем крае – в связи с особенностями климата – следует в середине июня, так как в начале лета у нас туманно и прохладно, а начинать – в середине сентября, чтобы дети захватили для отдыха бархатный сезон). Заметим, что перенос начала учебного года коснется всех школьников, кроме выпускников – 9- и 11-классников, поскольку их алгоритм школьной жизни подчиняется датам ГИА и ЕГЭ, а об их переносе речи быть не может.



Также в список тем референдума включены: переход на электронные учебники, организация дополнительного образования, необходимость школьной формы, привлечение школьников к общественно полезному труду и многие другие. Голосование будет тайным – достаточно поставить галочку в одной из строчек бюллетеня, формат которого сейчас разрабатывается педагогическим сообществом.



По словам организаторов, идея проведения референдума возникла еще в 2014 году после оживленных школьных споров, потребовавших точного выяснения, какой же вариант выбирает большинство. Таким образом, родители предложили собраться и проголосовать, чтобы найти решение ключевых вопросов, касающихся жизни конкретных школ.