Не газуй, мотоциклист! Выхлопные газы мотоциклов опаснее дизельных автомобилей, выяснили ученые ДВФУ.

Как сообщила пресс-служба вуза, исследованиям на эту тему посвящена статья (авторский коллектив – почетный доктор ДВФУ, главный токсиколог Европы, иностранный член Российской академии наук Аристидис Тсатсакис и проректор по научной работе ДВФУ доктор биологических наук Кирилл Голохваст), опубликованная в новом выпуске авторитетного научного журнала Toxicology Reports.



Одно из ключевых предположений ученых гласит, что современные двигатели мотоциклов вовсе не так безопасны для окружающей среды, как это может показаться. Учитывая мировой рост производства и продаж мотоциклов, особенно в Азии и Африке, остаточные продукты, не распавшиеся в процессе внутреннего сгорания в двигателях, становятся серьезным фактором, негативно влияющим на экологию.



Даже оснащенные системой дожигания вредных газов, современные двигатели мотоциклов являются источником выброса большого количества твердых частиц с высоким содержанием полиароматических углеводородов (ПАУ) размером менее 10 микрометров. Твердые частицы такого размера считаются самыми вредными для человека и окружающей среды. Многие их соединения классифицируются как канцерогенные, приводящие к мутациям или чреватые пороками развития. При этом мотоциклы и скутеры, несмотря на малый объем двигателей, обгоняют по выбросу в атмосферу подобных частиц даже дизельные автомобили.



Также ученые ДВФУ предполагают, что к 2020 году двухтактные двигатели скутеров станут в Европе более серьезным источником загрязнения, чем все наземные транспортные средства вместе взятые.