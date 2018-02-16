В ожидании паводка В Приморье приступили к противопаводковым мероприятиям. Как сообщили в пресс-службе края со ссылкой на департамент гражданской защиты, особое внимание обращено на территории, которые, по прогнозам синоптиков, могут подвергнуться подтоплению.

В крае организована подготовка территориальной подсистемы РСЧС (Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. – Прим. ред.) к безаварийному пропуску паводковых вод. В группировку сил и средств войдут свыше 17 тысяч человек личного состава, 4659 единиц техники, 297 плавсредств, одно воздушное судно и шесть беспилотных летательных аппаратов.



По данным Примгидромета, весенний паводок 2018 года на реках центральных и северных районов края – бассейны рек Уссури, Бикин, Большая Уссурка – ожидается на уровне, близком к средним многолетним значениям. Запасы снега, уровень водности и толщина льда в настоящее время достигают здесь двойной нормы.



Напротив, в южных и западных районах Приморья, где запасы снега сегодня не достигают и половины нормы, прогнозируется маловодье.



Начало ледохода на реках Приморья ожидается во второй половине марта. Наиболее вероятно возникновение сложностей, связанных с паводками и наводнениями, на территории четырех городских округов – Дальнереченского, Лесозаводского, Спасска-Дальнего и Уссурийского. А также в 11 районах – Анучинском, Дальнереченском, Кировском, Красноармейском, Черниговском, Октябрьском, Партизанском, Пожарском, Спасском, Чугуевском и Яковлевском.



Для подготовки к прохождению весеннего половодья разработан план мероприятий. Так, к выезду в Яковлевский и Красноармейский районы готовится инженерно-саперная группа для проведения взрывных работ по безаварийному пропуску льда на реках. При ухудшении ледовой обстановки группа дополнительно будет направлена в Спасский, Дальнереченский и Кировский районы. Кроме того, в Дальнереченске создано поисково-спасательное подразделение, чтобы сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации.