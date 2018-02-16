Сколько орехов в одни руки? Депутаты краевого парламента обратились к коллегам из Госдумы РФ с просьбой установить на федеральном уровне норматив сбора пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений гражданами для собственных нужд. Как пояснили народные избранники, под данной формулировкой подразумевается в основном кедровый орех. Соответствующий документ был одобрен продовольственным комитетом Законодательного собрания.

«Значение орехоплодных растений, произрастающих в Приморском крае, к которым относятся кедр корейский, кедровый стланик, орех маньчжурский, лещины маньчжурская и разнолистная очень велико, так как они являются важным источником лекарственно-технического и пищевого сырья, – отмечается в обращении. – Орехоплодные кормовые растения заслуживают особого внимания еще и потому, что от их состояния и урожайности зависит благополучие большинства животного населения лесов Приморского края».



Основной потребитель приморского ореха – Китай. В эту страну уходит 99 процентов данной продукции. Эта страна формирует и заготовительные цены. Начиная с 2000 года стоимость дикороса выросла в три раза. По данным Союза переработчиков дикоросов, официальный оборот компаний, входящих в состав союза, составляет порядка 100 млрд рублей, в то время как теневой оборот при заготовке дикоросов, реализуемых на нелегальном рынке, оценивается в три раза больше официального, большую часть которого составляет рынок кедрового ореха. Основными экспортерами этой продукции в Российской Федерации являются Приморский край (68 процентов) и Томская область (30 процентов).



Поэтому нашествие шишкарей, наблюдающееся в Приморье в последние годы, стало настоящим бедствием для профильных компаний, считают депутаты.



«С каждым годом недобросовестные граждане в погоне за прибылью, получаемой от продажи неочищенного ореха кедра корейского, применяют все более варварские способы и орудия для его заготовки, от использования большой техники, тараня стволы деревьев, сдирая кору и уничтожая подрост, до повреждения стволов деревьев так называемыми когтями, при этом ломая или повреждая деревья, – отмечается в обращении. – Все перечисленные способы, применяемые при заготовке кедрового ореха, повреждают кору дерева, что приводит в дальнейшем к заражению кедра болезнями или паразитами, а со временем к усыханию дерева и даже гибели».



Страдают и сами сборщики, получая травмы по причине несоблюдения техники безопасности, а также в ходе «междоусобных» конфликтов и встреч с дикими животными. Кроме того, массовая и неограниченная заготовка кедрового ореха гражданами приводит к подрыву кормовой базы диких копытных животных, что негативно отражается на численности амурского тигра и дальневосточного леопарда, считают приморские парламентарии.



Сборщики ореха также зачастую становятся виновниками лесных пожаров в отдаленных и труднодоступных районах края и источниками несанкционированных свалок мусора в лесу.



Аналогичная ситуация складывается в Приморье в сельских районах весной при заготовке папоротника и черемши. Для удобства их сбора граждане массово выжигают траву, что в пожароопасный весенний период приводит к палам.



Сегодня у регионов нет полномочий вводить какие-либо ограничения для населения на сбор кедрового ореха, папоротника или черемши.



– До 2008 года существовала норма по выносу лесных дикоросов для собственных нужд на одного человека, – прокомментировал законодательную инициативу Евгений Зотов, глава продовольственного комитета ЗС ПК. – Эта норма не утратила и сегодня своей актуальности.



В настоящее время судебная практика не позволяет законами субъектов РФ установить нормативы сбора пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений гражданами для собственных нужд. Законодательная инициатива ЗС ПК позволит дать такую возможность регионам. Обращение приморских депутатов направлено в Госдуму. Однако пока нет ясности в главном пункте: сколько килограммов орехов позволят выносить из леса одному человеку.



Напомним, что в прошлом году краевой парламент в первом чтении одобрил закон, ограничивающий сроки заготовки кедрового ореха для собственных нужд с 1 октября по 15 ноября. Изменения в закон также предполагают запрет на вырубку деревьев и кустарников при сборе орехов.