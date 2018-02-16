Экс-сотрудники оборонки ждут окончательного расчета Бывшие работники завода «Радиоприбор» во Владивостоке, которые два с половиной года ждут зарплату, выйдут на митинг в День защитника Отечества, 23 февраля, сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на организаторов акции.

– Общий долг перед работниками завода составляет 400 млн рублей, – отмечает инициативная группа.



Митинг пройдет на привокзальной площади Владивостока.



По данным департамента промышленности Приморья, «Радиоприбор» продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности, эти средства будут направляться в первую очередь на погашение долгов по заработной плате. В январе таким образом удалось передать рабочим 18 млн рублей.



Как уже писал «В», в настоящее время на базе предприятия создан новый производственный комплекс – филиал Дубненского машиностроительного завода. Он работает над выполнением гос-оборонзаказа, поступившего на предприятие по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина. На работу в этот филиал перешла часть сотрудников «Радиоприбора».



Между тем предприятие остается крупнейшим в регионе должником перед рабочими. Таких компаний в Приморье около 30. Как стало известно информагентству, в общей сложности они не выплатили своим сотрудникам более 640 млн рублей.



По факту долгов по зарплате перед бывшими работниками завода было возбуждено уголовное дело.